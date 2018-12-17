Медики рассказали, как матка влияет на работу мозга

В США к 60-летнему возрасту до трети женщин проходят через гистерэктомию.Журнал Endocrinology опубликовал данные исследования, проведенного учеными из Университета штата Аризона (США) и свидетельствующего о том, что матка (орган женского тела) влияет на работу мозга. Научные специалисты выяснили, какие негативные последствия для мозга и психического здоровья может иметь процедура по удалению матки.По статистике, в США к 60-летнему возрасту до трети женщин проходят через гистерэктомию - операцию по удалению матки. Считалось, что удаление этого органа не связано с существенным влиянием на здоровье, поскольку его нужность определялась лишь беременностью. Но ученые сделали заключение о том, что между маткой и головным мозгом существует связь, которую обеспечивает автономная нервная система, и эта связь влияет на его работу и на качество когнитивной функции.В своих попытках разобраться, может ли матка непосредственно влиять на работу мозга, ученые провели серию экспериментов на крысах. Самок разделили на группы: в первой у крыс удалили матку, сохранив яичники, у второй - удалили яичники, оставив матку, в третьей удалили матку и яичники, в четвертой животных прооперировали без удаления репродуктивных органов.Через какое-то время животных стали испытывать тестами, выявляющими их способность к запоминанию. В частности, в этих заданиях животным требовалась хорошая рабочая память, отвечающая за способность синхронно оперировать большими объемами информации. Выяснилось, что самки, у которых удалили только матку, демонстрировали серьезный дефицит рабочей памяти – они постоянно делали ошибки, оказываясь не в силах запомнить маршрут, который должны были пройти.Ученые считают, что полученные в исследовании данные позволяют с уверенностью говорить о негативном влиянии удаления матки на работу мозга.«Половые гормоны активно влияют на мозг и другие системы организма, изменение гормонального профиля может оказывать воздействие на процессы возрастного угасания интеллекта и повышать другие риски для здоровья», - заявили в итоге исследователи.