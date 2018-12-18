Регулярное употребление этого продукта помогает от гипертонии

Его польза неоспорима.О том, какой продукт следует регулярно употреблять людям с повышенным артериальным давлением, рассказали сотрудники Американской ассоциации диетологов.Специалисты из США порекомендовали способ поддерживать хорошее самочувствие при наличии проблем с давлением, который они сами оценили как эффективный и недорогой. Согласно их заключению, при гипертонии очень полезно регулярное употребление фасоли.Этот вид бобовых содержит много пищевых волокон (20% от массы), которые, по словам исследователей, способствуют активному выведению из кишечника желчных солей и холестерина.«Показатель холестерина в организме человека улучшается на 10%, если на протяжении трех недель съедать ежедневно по 120 г фасоли», - конкретизировали научные специалисты.Именно благодаря своей способности активировать процесс очищения сосудов от холестериновых отложений фасоль и помогает улучшать состояние людей с повышенным артериальным давлением.Помимо этого, ученые назвали употребление фасоли «суперпрофилактикой» проблем с опорожнением кишечника. Фасолевые волокна способствуют предотвращению роста опухолей прямой и толстой кишки, заметили эксперты.