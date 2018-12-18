Рефлюкс почки: все, что нужно знать о заболевании

Заболевание важно определить на ранних этапах.Почечный рефлюкс (ПР) - это отток мочи в обратную сторону из мочевого пузыря. Состояние это встречается довольно редко и чаще всего у детей, но у взрослых бывает тоже. Нарушение правильного оттока мочи может быть достаточно опасно осложнениями и требует незамедлительной медицинской помощи особенно у детей.Мы собрали всю информацию об этом заболевании, которая поможет определить его на ранних этапах.Типы теченияАктивный. Заброс происходит при попытке мочеиспускания.Транзиторный. Отток происходит при заполненном мочевом пузыре без попытки мочеиспускания.ПричиныПричины возникновения заболевания напрямую зависят от формы, в которой оно протекает.Причины первичного почечного рефлюкса могут быть следующими:•Патологии уретальных сфинктеров•Дефекты стенок мочевого пузыря•Врождённое удвоение мочеточника•Перфорация мочеточника в мочевом пузыре•Выпячивание стенок мочевого пузыря возле мочеточникаВажно! Вторичная форма заболевания чаще всего встречается у взрослых, вследствие заболеваний и приобретённых патологий.Спровоцировать вторичный почечный рефлюкс могут следующие причины:•Туберкулёз мочевого пузыря•Цистит•Рак органов малого таза•Аденома простаты•Гиперактивность мочевого пузыря•Фиброзные процессы, склероз шейки мочевого пузыря•Гипертрофия семенного бугорка•Мочекаменная болезньСимптомыСимптомы этой патологии зачастую не имеют чётких признаков, характерных конкретно для этой патологии. Поэтому часто рефлюкс диагностируется, когда возникают различные осложнения.К симптомам заболевания можно отнести следующие признаки:•Дефицит массы тела новорождённых•Отставание в физическом развитии у детей•Боли в животе, которые возникают в процессе мочеиспускания•Повышение температуры тела•Повышение артериального давления•Недержание мочи•«Плохие» анализы мочи•Затруднённое мочеиспускание•Примеси крови в мочеЭта патология не только имеет неприятные симптомы, но и чревата своими осложнениями, а именно:•Хронический или острый пиелонефрит•Мочекаменная болезнь•Гидронефроз•Артериальная гипертензия•Почечная недостаточность в хронической форме•Атрофия почкиЛечениеВопреки тому, что существует много народных методов лечения данной патологии, эффективное лечение возможно только под наблюдением специалиста. В современной традиционной медицине, в зависимости от причин почечного рефлюкса, используются следующие методы лечения: консервативные и хирургические.К консервативным методам лечения рефлюкса почки относятся:1.Медикаментозная терапия. Медикаменты назначаются лечащим доктором в строго индивидуальном порядке, в зависимости от провоцирующего фактора заболевания.2.Физиотерапевтические процедуры и специальные врачебные мероприятия: влияние на организм низкочастотными токами, процедуры электрофореза. В случае затруднённого мочеиспускания пациенту может проводиться принудительное мочеиспускание с помощью катетера.3.При лечении сопутствующих заболеваний рекомендуется соблюдение правильного режима приёма пищи: ограничение потребления соли до 3-х граммов в день, ограничение в количестве употребляемых жиров и белков, приоритетное употребление фруктов, круп и овощей.При нецелесообразности или отсутствии результатов консервативного лечения, пациенту может быть показано хирургическое лечение, а именно:1.Установка биоимплантов в подслизистый слой мочевого пузыря. Они могут быть изготовлены из силикона, тефлона, коллагена. Этот метод эффективен при начальных стадиях рефлюкса почки и препятствует обратному забросу мочи.2.Уретероцистонеостомия – создаётся новое устье в мочеточнике и отсекается поражённый участок