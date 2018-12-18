Медики назвали лекарства, от которых полнеют

Знакомая ситуация! Вроде есть не стали больше, сладким не увлекаетесь без меры. И ритм жизни прежний. А весы упорно показывают прибавку. В чем дело? Обратите внимание на лекарства, которые вы принимаете по рекомендации врача. Некоторые из них могут быть причиной полноты.Есть препараты, которые притормаживают психомоторные реакции: мы иногда даже не замечаем, что становимся медлительными и меньше двигаемся. К тому же лекарства способны серьезно влиять и на обменные процессы в организме. Под их воздействием метаболический режим способен полностью измениться, обмен веществ может замедлиться. В результате вес и объемы тела увеличиваются.Некоторые лекарственные средства провоцируют активную выработку в организме грелина - гормона голода. Под влиянием грелина голод чувствуется особенно остро, а желание поесть становится очень сильным: все мысли в такой момент концентрируются только на еде. При этом аппетит подчас выходит из-под контроля: человек ест все подряд, часто не ощущает сытости и не может остановиться.Сложность ситуации в том, что реакции на медикаменты предугадать невозможно – все зависит от восприимчивости организма, а она у всех разная. Поэтому врач, выписывающий рецепт, не может сразу сказать, поправиться его пациент от назначенного лекарства или нет. Индивидуальная переносимость – это явление, от которого можно ожидать любых сюрпризов. Например, может выясниться, что на конкретного человека лекарство оказало побочные действия, хотя ранее никаких побочных действий у препарата выявлено не было.Лекарства, от которых полнеютАнтидепрессанты. Ожирение на фоне депрессии грозит превратиться в типичную болезнь XXI века. Врачам известно, что некоторые антидепрессанты дают такое побочное действие как повышенный аппетит. Проблема в том, что в последнее время появилось очень много новых препаратов. Медики физически не успевают изучить побочные действия каждого из них.Известно, что к увеличению веса приводят антидепрессанты, относящиеся к классу нейрохимического серотонина. В ходе приема препаратов, содержащих литий, можно набрать до 1 кг за месяц. А если принимать трициклические препараты - до 4 кг за месяц.Обычно после жалоб пациента на лишний вес врачи заменяют одно лекарство другим или уменьшают дозу. Но иногда необходимо пересматривать всю схему лечения под наблюдением квалифицированных эндокринологов или нейропсихологов.Антигистаминные препараты, снотворные. В некоторых средствах против аллергии и нарушений сна содержится дифенгидрамин. Это вещество способно вызывать мускульную вялость, человек становится апатичным, его физическая активность снижается. А вот аппетит, напротив, может возрасти.Стероиды. Эти препараты применяются при лечении ревматических болей, артритов. Под воздействием стероидов жировые клетки делятся быстрее и требуют для своей возросшей активности дополнительных калорий. В результате повышается потребность организма в пище.Препараты, нормализующие давление. Они могут давать побочное действие в виде ощущения общей усталости, снижения тонуса (кроме того, эти лекарства усиливают вымывание кальция из организма). При потере энергии организм стремится восполнить ее за счет еды, и в результате растут жировые запасы.Психотропные средства. Лекарственные средства из разряда психотропов понижают интенсивность обмена веществ и стимулируют аппетит. Иногда пациенты поправляются на 2,5 кг в течение недели.Есть ли выход?Ситуация напоминает замкнутый круг. По данным ВОЗ в последнее время люди стали чаще страдать от сердечных заболеваний, болезней почек, диабета и депрессии - недугов, вызванных гормональными нарушениями. Против болезней назначают лекарства. Но из-за побочных действий этих препаратов возникает ненужная полнота и даже ожирение, которые, в свою очередь сами являются провокаторами целого ряда заболеваний, например, того же диабета, гипертонии. По статистике, около 25% женщин поправляются вследствие приема назначенных им лекарственных средств.Что же делать?Некоторые специалисты считают, что, прежде всего, люди должны быть внимательнее к себе. Да, врач прописывает лекарство, но свою индивидуальную реакцию на него пациент знает лучше всех. Чтобы поддерживать нормальный вес, необходимо прислушиваться к себе, наблюдать за состоянием своего тела. Скажем, если препарат назначен курсом, нужно начать регулярно взвешиваться по утрам. Резко возросший аппетит и лишние 2 кг, появившиеся после начала приема медикаментов, - это серьезный повод обратиться к врачу. Возможно, таким образом сказывается побочное действие лекарства.Если чувствуете потерю энергии, пейте настой шиповника, поливитамины и – опять же – к врачу. Кстати, специалист может посоветовать средство, которое поможет приостановить вымывание кальция из организма.При проблемах, возникших после приема препаратов, с врачом нужно обязательно поговорить об альтернативных средствах. Возможно, он посоветует препараты, не влияющие на обмен веществ, Или, например, средства, которые не содержат стероидов.