Медики назвали лекарства, от которых полнеют
Есть препараты, которые притормаживают психомоторные реакции: мы иногда даже не замечаем, что становимся медлительными и меньше двигаемся. К тому же лекарства способны серьезно влиять и на обменные процессы в организме. Под их воздействием метаболический режим способен полностью измениться, обмен веществ может замедлиться. В результате вес и объемы тела увеличиваются.
Некоторые лекарственные средства провоцируют активную выработку в организме грелина - гормона голода. Под влиянием грелина голод чувствуется особенно остро, а желание поесть становится очень сильным: все мысли в такой момент концентрируются только на еде. При этом аппетит подчас выходит из-под контроля: человек ест все подряд, часто не ощущает сытости и не может остановиться.
Сложность ситуации в том, что реакции на медикаменты предугадать невозможно – все зависит от восприимчивости организма, а она у всех разная. Поэтому врач, выписывающий рецепт, не может сразу сказать, поправиться его пациент от назначенного лекарства или нет. Индивидуальная переносимость – это явление, от которого можно ожидать любых сюрпризов. Например, может выясниться, что на конкретного человека лекарство оказало побочные действия, хотя ранее никаких побочных действий у препарата выявлено не было.
Лекарства, от которых полнеют
Антидепрессанты. Ожирение на фоне депрессии грозит превратиться в типичную болезнь XXI века. Врачам известно, что некоторые антидепрессанты дают такое побочное действие как повышенный аппетит. Проблема в том, что в последнее время появилось очень много новых препаратов. Медики физически не успевают изучить побочные действия каждого из них.
Известно, что к увеличению веса приводят антидепрессанты, относящиеся к классу нейрохимического серотонина. В ходе приема препаратов, содержащих литий, можно набрать до 1 кг за месяц. А если принимать трициклические препараты - до 4 кг за месяц.
Обычно после жалоб пациента на лишний вес врачи заменяют одно лекарство другим или уменьшают дозу. Но иногда необходимо пересматривать всю схему лечения под наблюдением квалифицированных эндокринологов или нейропсихологов.
Антигистаминные препараты, снотворные. В некоторых средствах против аллергии и нарушений сна содержится дифенгидрамин. Это вещество способно вызывать мускульную вялость, человек становится апатичным, его физическая активность снижается. А вот аппетит, напротив, может возрасти.
Стероиды. Эти препараты применяются при лечении ревматических болей, артритов. Под воздействием стероидов жировые клетки делятся быстрее и требуют для своей возросшей активности дополнительных калорий. В результате повышается потребность организма в пище.
Препараты, нормализующие давление. Они могут давать побочное действие в виде ощущения общей усталости, снижения тонуса (кроме того, эти лекарства усиливают вымывание кальция из организма). При потере энергии организм стремится восполнить ее за счет еды, и в результате растут жировые запасы.
Психотропные средства. Лекарственные средства из разряда психотропов понижают интенсивность обмена веществ и стимулируют аппетит. Иногда пациенты поправляются на 2,5 кг в течение недели.
Есть ли выход?
Ситуация напоминает замкнутый круг. По данным ВОЗ в последнее время люди стали чаще страдать от сердечных заболеваний, болезней почек, диабета и депрессии - недугов, вызванных гормональными нарушениями. Против болезней назначают лекарства. Но из-за побочных действий этих препаратов возникает ненужная полнота и даже ожирение, которые, в свою очередь сами являются провокаторами целого ряда заболеваний, например, того же диабета, гипертонии. По статистике, около 25% женщин поправляются вследствие приема назначенных им лекарственных средств.
Что же делать?
Некоторые специалисты считают, что, прежде всего, люди должны быть внимательнее к себе. Да, врач прописывает лекарство, но свою индивидуальную реакцию на него пациент знает лучше всех. Чтобы поддерживать нормальный вес, необходимо прислушиваться к себе, наблюдать за состоянием своего тела. Скажем, если препарат назначен курсом, нужно начать регулярно взвешиваться по утрам. Резко возросший аппетит и лишние 2 кг, появившиеся после начала приема медикаментов, - это серьезный повод обратиться к врачу. Возможно, таким образом сказывается побочное действие лекарства.
Если чувствуете потерю энергии, пейте настой шиповника, поливитамины и – опять же – к врачу. Кстати, специалист может посоветовать средство, которое поможет приостановить вымывание кальция из организма.
При проблемах, возникших после приема препаратов, с врачом нужно обязательно поговорить об альтернативных средствах. Возможно, он посоветует препараты, не влияющие на обмен веществ, Или, например, средства, которые не содержат стероидов.
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