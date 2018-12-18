Назван популярный препарат, способствующий профилактике рака

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Оказалось, что обычный аспирин может предотвращать онкологические заболевания.Исследование помогло выявить и объяснить способность аспирина предотвращать развитие рака ободочной и прямой кишки.Рак толстой кишки является одним из самых тяжелых онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Изучением молекулярных механизмов, влияющих на развитие злокачественных опухолей такого типа заняты специалисты многих стран.Недавно завершилось исследование, в ходе которого ученые обнаружили, что аспирин может играть существенную положительную роль в профилактике возникновения колоректального рака. Этот препарат помогал нормализации экспрессии особого рецептора эпидермального фактора роста (EGFR), избыточный уровень которого зарегистрирован в 80 процентах случаев злокачественных опухолей ободочной или прямой кишки.Исследователи выявили, что экспрессия этого рецептора является признаком начала формирования подобной формы рака и может быть сильно ослаблена при регулярном использовании аспирина.Компьютерное моделирование молекулярных процессов, которые протекают в раковых тканях при воздействии аспирина, помогли объяснить то, как малые дозы этого противовоспалительного препарата подавляют рост злокачественных клеток.Ученые утверждают, что регулярный прием небольших доз аспирина позволяет предотвратить формирование раковых опухолей толстой кишки у людей, которые имеют генетическую предрасположенность к подобным заболеваниям кишечного тракта.