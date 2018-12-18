Распространенное лекарство может вызывать слабоумие

Ученые выявили побочные эффекты антихолинергических препаратов.Принимаемые десятками тысяч украинцев лекарства могут увеличивать риск старческого слабоумия, депрессий и болезни Паркинсона на 35%. Эти препараты уже связаны с повышенной опасностью падений, спутанностью сознания и проблемами с памятью у пожилых людей.Миллионы людей в разных странах мира принимают лекарства из группы антихолинергических препаратов. Исследование показало, что эти лекарства могут увеличивать риск старческого слабоумия. Кроме того, после их приема увеличивается опасность развития депрессий, проблем с мочевым пузырем и болезни Паркинсона.Ранее антихолинергические препараты были связаны с падениями, спутанностью сознания и проблемами с памятью у пожилых людей. И вот теперь выяснилось, что они также способствуют развитию деменции, если их принимать не менее года.Только в Великобритании антихолинергические препараты могут отвечать приблизительно за 20 000 случаев старческого слабоумия из общего их количество в 850 000. При этом авторы исследования подчеркивают, что полученные ими результаты не доказывают способность некоторых антихолинергических препаратов вызывать болезни. Но врачам следует взять во внимание долгосрочное воздействие этих лекарств на организм.Отметим, что вероятность любого из нас столкнуться со старческим слабоумием в пожилом возрасте составляет среднестатистические 10%. Если же принимать антихолинергические препараты, то риск вырастает до 13%.Данные препараты длительное время принимались для борьбы с симптомами хронической обструктивной болезни лёгких, бронхиальной астмы, хронического бронхита, контроля настроения, движений, мочевого пузыря и некоторых других функций организма.Однако в последние годы было доказано их негативное влияние на функционирование мозга человека, поэтому лекарства стали заменяться более современными и менее опасными. Но во многих странах мира приём антихолинергических препаратов всё ещё продолжается.