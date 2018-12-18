Выделены вызывающие продолжительную боль нейроны

Исследователи разделили участников на 2 группы.Ученые из медицинской школы Гарварда провели эксперимент с мышами. Он позволил выделить нервные клетки, вызывающие продолжительную боль, побуждая человека ухаживать за раной.Это не те нейроны, что заставляют отстраниться от предмета, причиняющего болезненные ощущения, отмечают ученые. Нейрофизиологи утверждают, что человек, как и остальные млекопитающие, испытывает 2 вида ответов на боль.Первый состоит в незамедлительном избегании источника болезненных ощущений, к примеру, при соприкосновении с чем-то горячим человек отдергивает руку. Второй ответ заключается в возникновении продолжительной боли после травм.Основа последней реакции долго оставалась непонятной, сейчас же эксперимент раскрыл принцип механизма. Ученые изучили нейроны внизу спинного мозга. Оказалось, что именно они способны поддерживать длительную боль.Первым деактивировали выбранные клетки, а вторым ничего не изменяли. Всех грызунов подвергли разным раздражителям боли. На быстрые стимулы они ответили одинаково. Однако после введения вызывающего ожоги горчичного масла поведение поменялось. Во второй группе мыши лизали место ожога для смягчения боли порядка 12 минут. Животные из первой группы не отреагировали на эту же травму.Автор работы Цюфу Ма добавил, что данное открытие изменит выпуск болеутоляющих лекарств. Сегодняшнее лечение не предполагает действие на эти зоны нервной системы.