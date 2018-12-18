Назван напиток, который для гипертоников полезен не меньше лекарств

Употребление какао для гипертоников связано с тем же улучшающим эффектом, что дают препараты для снижения давления, - об этом заявили после своего исследования немецкие ученые из Университетской клиники Кельна. Эксперты подчеркивают, что гипертоники должны пить какао без употребления сахара.«Какао помогает гипертоникам уменьшать повышенное давление, улучшает состояние сосудов, помогает в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, снижает присущую им тревожность», - констатировали научные специалисты.В проводившемся ими эксперименте испытуемые (пациенты-гипертоники) в течение двух недель употребляли продукты и напитки с повышенным содержанием какао. Контрольная группа не употребляла какао, в ней участники принимали назначенные им лекарственные препараты от гипертонии. Это испытание показало: ежедневное употребление какао гипертониками способствовало снижению кровяного давления так же, как и лекарства в контрольной группе.«Употребление какао гипертониками содействует снижению риска возникновения инсультов и сердечных приступов на 10-20%», - заявили научные эксперты.Данный эффект какао ученые связывают с действием его компонента процианида - полифенольного соединения, которое более активно, чем вещества зеленого чая. Одновременно с этим специалисты отмечают, что продуктов, содержащие какао, часто отличаются высокой калорийностью, - тогда как гипертоникам какао полезен без сахара и без дополнительных жиров.