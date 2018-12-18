Назван напиток, который для гипертоников полезен не меньше лекарств

Употребление какао для гипертоников связано с тем же улучшающим эффектом, что дают препараты для снижения давления, - об этом заявили после своего исследования немецкие ученые из Университетской клиники Кельна. Эксперты подчеркивают, что гипертоники должны пить какао без употребления сахара.

«Какао помогает гипертоникам уменьшать повышенное давление, улучшает состояние сосудов, помогает в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, снижает присущую им тревожность», - констатировали научные специалисты.

В проводившемся ими эксперименте испытуемые (пациенты-гипертоники) в течение двух недель употребляли продукты и напитки с повышенным содержанием какао. Контрольная группа не употребляла какао, в ней участники принимали назначенные им лекарственные препараты от гипертонии. Это испытание показало: ежедневное употребление какао гипертониками способствовало снижению кровяного давления так же, как и лекарства в контрольной группе.

«Употребление какао гипертониками содействует снижению риска возникновения инсультов и сердечных приступов на 10-20%», - заявили научные эксперты.

Данный эффект какао ученые связывают с действием его компонента процианида - полифенольного соединения, которое более активно, чем вещества зеленого чая. Одновременно с этим специалисты отмечают, что продуктов, содержащие какао, часто отличаются высокой калорийностью, - тогда как гипертоникам какао полезен без сахара и без дополнительных жиров.
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