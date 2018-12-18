5 признаков того, что кофе вредит организму

Употребление кофе может приносить много пользы организму, научными исследованиями это подтверждалось не раз. Но также ученым хорошо известно, что восприимчивость к кофеину и его метаболзим связаны с индивидуальными особенностями организма и генетикой.Как понять, что кофе, который вы пьете, не «дружит» с организмом. Медики назвали несколько сигналов, посылаемых в таких случаях телом.Признак первый: боль в животе. Недавно учеными было обнаружено, что некоторые соединения кофе активизируют выработку желудочного сока, что плохо сказывается на состоянии слизистой. Боль в животе – один из признаков того, что употребление кофе вам вредит.Признак второй: сердцебиение. Еще один признак недружелюбия кофе для организма. С ним необходимо считаться и перестать употреблять кофе, в противном случае в работе сердца могут возникнуть серьезные нарушения.Признак третий: диарея. Если вы привыкли пить кофе, а никаких причин для участившегося посещения туалета нет, скорее всего, дело именно в напитке.Признак четвертый: тремор. Все знают, что кофе бодрит и тонизирует. Но этот эффект может и вредить организму – например, в случае повышенной чувствительности к кофеину или при злоупотреблении кофе. При этом нужно либо уменьшать его дозу, либо прекращать пить совсем (хотя бы на время).Признак пятый: головная боль. Как правило, этот вредный эффект от употребления кофе связан с привычкой пить его слишком много, а также игнорировать дополнительный прием воды, необходимой любителям кофе. Помимо головной боли также могут возникать ощущение усталости, упадка сил.