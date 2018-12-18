Что можно и нельзя есть до и после операций

Для успеха хирургической операции нужно внимательно следить за собственным питанием до и после процедуры. Немецкие эксперты рассказали, какие блюда рекомендуются, а какие лучше исключить из рациона.В зависимости от вида хирургической операции пациенту назначает тот или иной стол или диету. Обычно речь идет о мягких продуктах питания, которые необходимо употреблять временно или даже перманентно. Особенно это касается пациентов, получающих хирургическое лечение от язвы желудка. В этом случае соблюдение врачебных рекомендаций жизненно необходимо. Кто-то может пить сок манго, кушать белый рис, авокадо и бананы, налегать на фрукты и овощи, а кому-то рекомендуют только бульоны и протертую картошку.Однако существуют продукты питания, которые однозначно лучше не употреблять до и после операции. К ним относятся кукуруза, сухофрукты, цельные бобы, тосты и крекеры, сырые овощи, ягоды, мясо, жареные овощи, кокосы, газированные напитки, разного рода мучные изделия. Естественно, что не очень полезно каждый день есть колбасу, ветчину или сардельки. Категорически исключите из рациона алкоголь, поскольку он может привести к обострению вашего состояния и заметно увеличить период восстановления.Пюре с овощами почти всегда допустимо для пациентов, проходящих через хирургические операции. Не перебарщивайте с солью, так как она повышает артериальное давление. Если вкус блюда кажется вам слишком пресным, то добавьте немножко тёртого гороха и йогурта. Полезным для здоровья бывает и куриный бульон, в который можно добавить немного сельдерея, лука, моркови, а также некоторое количество соли. В любом случае, обязательно советуйтесь со своим лечащим врачом о том, что вам можно есть, а что не рекомендуется.