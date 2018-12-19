Молочные продукты помогают от миомы матки
Миома матки является распространенной гинекологической патологией - это доброкачественная опухоль в мышечном слое матки (миометрий), располагаемая в основном непосредственно в матке. В 5% случаев миома развивается в шейке. Следствием развития миомы матки может стать чрезмерная менструация, со временем приводящая к развитию хронической анемии и вместе с ней к снижению иммунитета, развитию хронической усталости, к кислородному голоданию тканей и к нарушению функций важных органов – могут возникать тахикардия, головные боли, головокружение, нарушение работы сердца.
Гинекологи из Бостонского университета констатировали: «Употребление большого количества молочных продуктов помогает понизить риск развития миомы матки».
Данное заключение основано на данных, полученных при анализе состояния здоровья более 59 тысяч женщин-американок, за которыми медики наблюдали в течение 10 лет. За это время среди испытуемых у 6 была диагностирована миома матки.
Поиск факторов защиты от миомы позволил ученым сделать вывод о том, что помочь предотвратить заболевание могут прежде всего молочные продукты.
«У женщин, которые если молочные продукты более 4 раз в день, риск развития миомы снижался на 30%» - установили ученые.
Оздоровительный эффект молочных продуктов специалисты связывают с повышенным содержанием в них кальция и магния.
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