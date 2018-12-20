Определен самый здоровый перекус

Тем, кто хочет стать стройнее к Новому году, диетологи советуют употреблять оливки. По их мнению, оливки – это самый здоровый перекус.Научные специалисты обосновали свой выбор. Эксперты отмечают, что оливки могут считаться лучшим видом перекусов, поскольку обладают исключительными питательными свойствами для человеческого здоровья.Нашему организму необходим жир в качестве источника энергии. По словам медиков, предпочтение среди жиров лучше все же отдавать ненасыщенным, чтобы избежать проблем с лишним весом.«Количество ненасыщенных жирных кислот в оливках превышает в значительной мере количество насыщенных жиров и полностью соответствует рекомендациям ВОЗ», - отметили эксперты.Специалисты высказали мнение о том, что многие перекусы, используемые людьми, отличаются слишком высоким содержанием углеводов в их составе, большая часть которых является обычным сахаром. Оливки почти не содержат углеводов и тем самым не провоцируют скачков сахара в крови, а также связанных с ними обострений аппетита.Ученые сообщили, что в состав оливок входят пищевые волокна, которые способствуют здоровой работе желудочно–кишечного тракта. Помимо этого оливки являются натуральным антиоксидантом и содержат в себе самые ценные для поддержания иммунитета витамины А, группы В и Е. Их употребление помогает организму избавляться от излишков холестерина, тем самым защищая от развития сердечно–сосудистых заболеваний, резюмировали специалисты.