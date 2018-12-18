Белый рис не доводит до диабета

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Употребление белого риса долго связывалось с повышенным риском развития диабета второго типа, но исследование сотрудников Национального университета Сингапура показало, что рис до диабета все-таки не доводит. При этом сингапурские ученые утверждают, что даже интенсивное потребление белого риса не делает человека диабетиком.Известно, что белый рис содержит много крахмала и имеет высокий гликемический индекс. До этого неоднократно утверждалось, что его употребление приводит к высокому уровню сахара в крови – именно с данным обстоятельством и связывали вероятность диабета. Но ученые из Сингапура получили данные, опровергающие связь между любовью к блюдам из белого риса и повышенным риском развития диабета второго типа.Исследователями были проанализирована статистика случаев диабета в азиатских странах, где белый рис составляет основу рациона питания людей. Параллельно авторы проекта вели наблюдение за особенностями питания этнического китайского населения Сингапура. В результате ими было сделано соответствующее заключение.«Полученные результаты однозначно показали, что рис не приводит к более высокому риску диабета второго типа. Вероятность возникновения болезней в большинстве случаев зависит от сопутствующей еды», - констатировали исследователи.Сопутствующей едой, по их мнению, является лапша, красное мясо и курица. Их ежедневное потребление действительно доводят до развития диабета, отметили эксперты.