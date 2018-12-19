Некрепкие вина снижают риск рака

По мнению специалистов World Cancer Research Fund, замена крепких спиртных напитков некрепкими винами может поспособствовать снижению риска рака. В частности, это оказалось верно в отношении рака кишечника.Эксперты советуют предпочитать некрепкие вина крепкому алкоголю, и данный совет в преддверии Нового года и рождественских праздников особенно актуален.«Заменив обычные или крепленые вина некрепкими с содержанием алкоголя не выше 10 %, можно повысить свою защищенность от некоторых видов рака», - констатировали специалисты.Данная рекомендация стала следствием проведенного учеными анализа. Исследователи изучили данные, полученные в ряде научных проектов, рассматривавших употребление алкоголя в связи с развитием раковых опухолей. Ученые смогли выяснить, что если вместо бокала вина крепостью 14% выпивать вино крепостью 10%, риск развития рака кишечника снижается на семь процентов. В то же время специалисты подчеркивают: в день мужчинами должно быть выпито не более двух таких бокалов, а женщинами – не более одного.Отметим, что на днях ученые из Гарвардского университета опубликовали любопытные сведения о влиянии алкоголя на здоровье человека. Ими было обнаружено, что умеренное потребление спиртного способствует некоторым преимуществам в деле сохранения здоровья. Исследователи высказались о том, что влияние малых доз алкоголя на организм не может быть однозначно вредным, как, впрочем, и исключительно полезным.