Вечером 31 декабря риск инфаркта вырастает до максимума

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Риск инфаркта вырастает до максимума в 10:00 вечера накануне Нового года, как показало исследование. Это связано со стрессом подготовки к празднику.Вечер 31 декабря является временем, когда люди чаще всего сталкиваются с инфарктами, как выяснили ученые. Они сопоставили время и дату 281 000 инфарктов, происходивших в течение 16 лет в Швеции. Оказалось, что именно накануне Нового года люди чаще всего переносят эти опаснейшие для жизни нарушения в работе сердца. Ученые полагают, что эмоциональный стресс и тревожность повышают риск инфаркта, особенно среди людей старше 75, которые уже страдают от каких-либо сердечно-сосудистых болезней или диабета.Именно поэтому очень важно защитить данную категорию людей от стресса накануне подготовки к новогодним праздникам. Ученые из Каролинского института в Стокгольме доказали, что 31 декабря риск инфаркта вырастает на 37%, даже несмотря на то, что для большинства людей это самый светлый и счастливый день в году. При этом 1 января является чуть более безопасным, и здесь риск увеличивается только на 29%. Учёные пишут о том, что острые переживания, злость, тревога, грусть, скорбь и сам по себе стресс увеличивают риск инфаркта миокарда, что и объясняет выводы исследования. Кроме того, в Новый год родственники часто посещают друг друга после длительного перерыва, иногда они видят не очень хорошее состояние здоровья близкого человека и настаивают на том, чтобы он отправился в больницу. Этим тоже можно объяснить повышенное число госпитализаций.Данное исследование также показало, что в течение всего года риск инфаркта традиционно увеличивается на 10% по понедельникам. При этом самое опасное время первого дня недели это 8:00 утра, когда вероятность инфаркта вырастает на 60% по сравнению с другим временем суток. Вполне возможно, что стресс из-за начала недели приводит к скачкам артериального давления и учащению сердечного ритма.