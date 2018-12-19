Продукты, которые помогут унять головную боль
Для начала уточним, что мигрень - неврологическое заболевание, для которого характерна длительная или эпизодическая сильная головная боль. В таком случае необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы узнать все подробности своей проблемы, но есть и то, что вы можете дополнительно сделать сами - повлиять на свою боль правильным рационом питания.
Какие продукты могут вызвать головную боль
Молочные продукты.
Цитрусовые.
Арахис.
Помидоры.
Яблоки.
Лук.
Кукуруза.
Бананы.
Молочный шоколад.
Кофе.
Алкоголь.
Эти продукты не под запретом, просто попробуйте минимизировать их употребление, чтобы проверить связана ли ваша головная боль с их количеством.
Какие продукты помогут облегчить головную боль
Черный шоколад. Он содержит большое количество магния, который помогает расслаблять мозг и улучшает сон.
Инжир. Калий в сочетании с другими электролитами помогает организму бороться с воспалением. Электролиты также необходимы для борьбы с обезвоживанием, которое не желательно для людей с мигренью.
Морковь и сладкий картофель содержат бета-каротин и другие питательные вещества с противовоспалительными свойствами.
Капуста кале богата магнием, который, как мы уже сказали, благоприятно борется с мигренью.
Вода. Многие люди не употребляют за день достаточное количество воды, а обезвоживание - один из самых сильных триггеров для мигрени.
В свой рацион также стоит добавить оранжевые, желтые и зеленые овощи, рис (особенно коричневый), вишни, клюкву, кленовый сироп.
Не секрет, что правильное питание - залог хорошего здоровья, ведь хороший рацион позволяет избежать множества заболеваний. Будьте внимательны к себе и не провоцируйте головную боль нежелательными продуктами!
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