Продукты, которые помогут унять головную боль

Головная боль - неприятное явление, которое хотя бы раз, но испытывал каждый взрослый человек. Причины могли быть разными: давление, длительное пребывание на холоде, травма, обезвоживание. Если головная боль для вас - нечастый гость, то это прекрасно, но, если вы страдаете от нее с определенной регулярностью, то это уже повод заняться своим здоровьем.Для начала уточним, что мигрень - неврологическое заболевание, для которого характерна длительная или эпизодическая сильная головная боль. В таком случае необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы узнать все подробности своей проблемы, но есть и то, что вы можете дополнительно сделать сами - повлиять на свою боль правильным рационом питания.Какие продукты могут вызвать головную больМолочные продукты.Цитрусовые.Арахис.Помидоры.Яблоки.Лук.Кукуруза.Бананы.Молочный шоколад.Кофе.Алкоголь.Эти продукты не под запретом, просто попробуйте минимизировать их употребление, чтобы проверить связана ли ваша головная боль с их количеством.Какие продукты помогут облегчить головную больЧерный шоколад. Он содержит большое количество магния, который помогает расслаблять мозг и улучшает сон.Инжир. Калий в сочетании с другими электролитами помогает организму бороться с воспалением. Электролиты также необходимы для борьбы с обезвоживанием, которое не желательно для людей с мигренью.Морковь и сладкий картофель содержат бета-каротин и другие питательные вещества с противовоспалительными свойствами.Капуста кале богата магнием, который, как мы уже сказали, благоприятно борется с мигренью.Вода. Многие люди не употребляют за день достаточное количество воды, а обезвоживание - один из самых сильных триггеров для мигрени.В свой рацион также стоит добавить оранжевые, желтые и зеленые овощи, рис (особенно коричневый), вишни, клюкву, кленовый сироп.Не секрет, что правильное питание - залог хорошего здоровья, ведь хороший рацион позволяет избежать множества заболеваний. Будьте внимательны к себе и не провоцируйте головную боль нежелательными продуктами!