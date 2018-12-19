11 признаков непереносимости глютена

В последнее время стали часто упоминать про глютен, когда речь заходит про здоровое питание или пищевые аллергии. Например, много говорят про непереносимость глютена.Что надо знать о глютенеГлютен - это сложный белок, состоящий из элементов глиадин и глютенин, которые содержатся в большинстве злаковых и хлебе. По сути, это клейковина, которая связывает тесто в хлебе и других хлебобулочных изделиях, придает им эластичную консистенцию, повышает пористость готового изделия.Непереносимость глютена - это неблагоприятная реакция организма на глютен, приводящая к таким симптомам, как вздутие живота и запор, однако эти проблемы не угрожают жизни.Признаки непереносимости глютенаЕсть несколько наиболее часто встречающихся признаков, которые возникают каждый раз после употребления продуктов, содержащих глютен:диарея или запор;вздутие живота;боли в животе;усталость;тошнота;головная боль.Также специалисты отмечают вторичные признаки, которые иногда могут проявляться при глютеновой непереносимости, но необязательно:боль в суставах и мышцах;депрессия и тревожность;путаница в голове;сильная боль в животе;анемия.Продукты, которые надо исключить из рационаПосле того, как было выявлена непереносимость глютена, следует пересмотреть свой рацион питания, чтобы исключить его потребление. Прежде всего, стоит обратить внимание на этот список продуктов, в которых точно есть глютен:пшеница и любые производные из нее (зародыши пшеницы, булгур, кускус, полба, манная крупа);ячмень, включая солод;овес;рожь.Соответственно, блюда из этих продуктов содержат глютен и должны быть исключены из пищи:макаронные изделия;хлеб и выпечка;оладьи (блины);соусы и подливки.Хотя в зависимости от состояния здоровья возможно употребление их в небольших количества. Дело в том, что ценность от соблюдения безглютеновой диеты для организма человека еще не имеет веских доказательств. Точно так же нет их для утверждений о том, что потребление глютена имеет неблагоприятные последствия для здоровья.Видимо, каждому надо найти золотую середину в этом вопросе после консультаций с врачом.