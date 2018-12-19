11 признаков непереносимости глютена
Что надо знать о глютене
Глютен - это сложный белок, состоящий из элементов глиадин и глютенин, которые содержатся в большинстве злаковых и хлебе. По сути, это клейковина, которая связывает тесто в хлебе и других хлебобулочных изделиях, придает им эластичную консистенцию, повышает пористость готового изделия.
Непереносимость глютена - это неблагоприятная реакция организма на глютен, приводящая к таким симптомам, как вздутие живота и запор, однако эти проблемы не угрожают жизни.
Признаки непереносимости глютена
Есть несколько наиболее часто встречающихся признаков, которые возникают каждый раз после употребления продуктов, содержащих глютен:
диарея или запор;
вздутие живота;
боли в животе;
усталость;
тошнота;
головная боль.
Также специалисты отмечают вторичные признаки, которые иногда могут проявляться при глютеновой непереносимости, но необязательно:
боль в суставах и мышцах;
депрессия и тревожность;
путаница в голове;
сильная боль в животе;
анемия.
Продукты, которые надо исключить из рациона
После того, как было выявлена непереносимость глютена, следует пересмотреть свой рацион питания, чтобы исключить его потребление. Прежде всего, стоит обратить внимание на этот список продуктов, в которых точно есть глютен:
пшеница и любые производные из нее (зародыши пшеницы, булгур, кускус, полба, манная крупа);
ячмень, включая солод;
овес;
рожь.
Соответственно, блюда из этих продуктов содержат глютен и должны быть исключены из пищи:
макаронные изделия;
хлеб и выпечка;
оладьи (блины);
соусы и подливки.
Хотя в зависимости от состояния здоровья возможно употребление их в небольших количества. Дело в том, что ценность от соблюдения безглютеновой диеты для организма человека еще не имеет веских доказательств. Точно так же нет их для утверждений о том, что потребление глютена имеет неблагоприятные последствия для здоровья.
Видимо, каждому надо найти золотую середину в этом вопросе после консультаций с врачом.
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