11 признаков непереносимости глютена

В последнее время стали часто упоминать про глютен, когда речь заходит про здоровое питание или пищевые аллергии. Например, много говорят про непереносимость глютена.

Что надо знать о глютене

Глютен - это сложный белок, состоящий из элементов глиадин и глютенин, которые содержатся в большинстве злаковых и хлебе. По сути, это клейковина, которая связывает тесто в хлебе и других хлебобулочных изделиях, придает им эластичную консистенцию, повышает пористость готового изделия.

Непереносимость глютена - это неблагоприятная реакция организма на глютен, приводящая к таким симптомам, как вздутие живота и запор, однако эти проблемы не угрожают жизни.

Признаки непереносимости глютена

Есть несколько наиболее часто встречающихся признаков, которые возникают каждый раз после употребления продуктов, содержащих глютен:

диарея или запор;
вздутие живота;
боли в животе;
усталость;
тошнота;
головная боль.

Также специалисты отмечают вторичные признаки, которые иногда могут проявляться при глютеновой непереносимости, но необязательно:

боль в суставах и мышцах;
депрессия и тревожность;
путаница в голове;
сильная боль в животе;
анемия.

Продукты, которые надо исключить из рациона

После того, как было выявлена непереносимость глютена, следует пересмотреть свой рацион питания, чтобы исключить его потребление. Прежде всего, стоит обратить внимание на этот список продуктов, в которых точно есть глютен:

пшеница и любые производные из нее (зародыши пшеницы, булгур, кускус, полба, манная крупа);
ячмень, включая солод;
овес;
рожь.

Соответственно, блюда из этих продуктов содержат глютен и должны быть исключены из пищи:

макаронные изделия;
хлеб и выпечка;
оладьи (блины);
соусы и подливки.

Хотя в зависимости от состояния здоровья возможно употребление их в небольших количества. Дело в том, что ценность от соблюдения безглютеновой диеты для организма человека еще не имеет веских доказательств. Точно так же нет их для утверждений о том, что потребление глютена имеет неблагоприятные последствия для здоровья.

Видимо, каждому надо найти золотую середину в этом вопросе после консультаций с врачом.
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Добавил klava в категорию Гастроэнтерология

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