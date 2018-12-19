Ученые объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

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У людей в среднем разница составляет четыре года.Человеческие самцы, как и самцы других животных, живут меньше самок. У людей в среднем разница составляет четыре года.В новой работе, которая проведена группой Дены Дюбаль из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, указывает, что увеличенная продолжительность жизни может быть связана с наличием второй Х-хромосомы, вместо которой у мужчин присутствует половая Y-хромосома.Так, Х-хромосома содержит ряд необходимых для выживания генов, а Y - лишь те, что участвуют в развитии организма по мужскому типу."В числе таких генов важную роль играет Sry. Манипулируя его активностью, можно получить женский организм с мужским генотипом (имеются хромосомы XY и при этом яичники) или мужской организм с женским (хромосомы ХХ и семенники). Таких мышей исследовали Дюбаль и ее коллеги; в остальном животные были генетически идентичны. Контрольной группой служили нормальные животные - самки ХХ с яичниками и самцы XY с семенниками", - сказано в сообщении.В журнале Aging Cell опубликована статья, в которой ученые объяснили, что дольше всего жили обычные самки, у который была вторая Х-хромосома и нормальные яичники. В то же время мыши с двойной Х-хромосомой и женскими и мужскими половыми органами также прожили дольше остальных.Каким именно образом Х-хромосома влияет на долгожительство, пока не ясно. Возможно, причина этого влияния не в ней самой, а в Y-хромосоме, наличие которой каким-то образом сокращает срок жизни.