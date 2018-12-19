Медики рассказали, кому желательно регулярно есть квашеную капусту

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7 ценных свойств квашеной капусты.В холода особенно важно питаться правильно, поскольку это помогает не заболеть: с пищей в организм поступает все необходимое для иммунной системы.Одним из лучших продуктов зимнего рациона является квашеная капуста.Ее называют незаменимой и непревзойденной, - и ценность этого продукта отнюдь не преувеличена.Чем полезны квашеные продукты. Из квашеных овощей человеческий организм получает комплекс ценных для него компонентов - пробиотики, пребиотики, клетчатку и ферменты. В своем содружестве эти вещества обеспечивают крепкий иммунитет, стойкий гормональный фон и стройность.Квашеная капуста оздоровляет кишечник. Благодаря квашеной капусте в кишечнике размножаются и активизируются полезные бактерии, защищающие от патогенной микрофлоры, кандидозной, вирусной и грибковой инфекции. Сок квашеной капусты содержит аминокислоту L-глютамин, которая заживляет стенки кишечника. Такая капуста ценится как великолепное профилактическое средство против язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.Квашеная капуста улучшает состояние волос и зубов. В половине стакана квашеной капусты содержится суточная норма витамина К, оказывающего укрепляющее действие на волосы и зубы.Квашеная капуста защищает от проблем с сердцем. Этот эффект связан с входящими в ее составмногочисленными витамины группы В. В квашенной капусте содержится много веществ, ценных из-за своей способности оказывать противовоспалительное действие, снижающее уровень холестерина.Квашеная капуста снабжает витамином С. Данный витамин важно получать с пищей, поскольку он не синтезируется организмом. Содержащийся в квашеной капусте витамин С защищает организм от канцерогенов. Зимой, по мнению экспертов, квашеная капуста является более содержательным источником витамина С, нежели цитрусовые, в которых он теряется из-за условий хранения и долгой перевозки.Квашеная капуста - одновременный источник пробиотиков и пребиотиков. Состав квашеной капусты ценен огромным количеством важных для организма бактерий - не только лакто-, но и бифидо-. В этом плане продукт может превзойти даже таблетированные пробиотики. У многих людей пищеварительная система повреждена вследствие чрезмерного применения антибиотиков и других препаратов, а также из-за влияния повышенного содержания в окружающей среде тяжелых металлов, обработанных пищевых продуктов. Пробиоики являются мощной поддержкой для иммунитета, помогают исцелять болезни, которые возникают за счет токсинов и неправильного питания.Квашеная капуста способствует похудению. В составе сока квашеной капусты присутствует тартроновая кислота. Благодаря ей поступающие с пищей углеводы не трансформируются организмом в жир, а полностью расходуются в качестве энергетического топлива.