Врачи объяснили, чем свекла полезна для женского организма

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7 полезных продуктов для женского здоровья.Эксперты в области здорового питания настоятельно рекомендуют женщинам включить эти продукты в свой рацион питания.Брокколи. Научные исследования свидетельствуют, что капуста (брокколи в особенности) содержит изотиоцианат - вещество, способное присоединяться к дефектному белку раковой клетки и запускать ее самоуничтожение (апоптоз). Быстрее всего при этом гибнут клетки опухоли молочной железы.Свекла. Употребление свеклы и свекольного сока действенно защищает от скачков высокого давления. Кроме того, вещества свеклы способствуют лучшей сопротивляемости организма раковым клеткам и воспалениям.Орехи. Благодаря обилию ценных компонентов в своем составе орехи способствуют нормализации менструального цикла и гормонального баланса.Грейпфруты. В этих цитрусовых фруктах много витамина С, и употребление грейпфрутов помогает бороться с усталостью, а также улучшает обмен веществ, дает противогрибковый эффект.Шпинат. Один из лучших растительных продуктов, способствующих поддержанию веса. Кроме того, содержа много белка, витаминов, микроэлементов, зелень эффективно борется со старением.Ягоды. Их употребление дает противовоспалительный эффект.Кефир. Ферментированные молочные продукты – это источник пробиотиков, которые помогают не только улучшить работу ЖКТ, но и понизить вероятность вагинальных инфекций.