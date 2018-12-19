Офтальмологи поделились лучшими способами улучшения зрения

Глазам важен отдых и периодическая гимнастика.Зрение – это важнейший орган восприятия человеком окружающего мира. Девяносто процентов информации, поступающей из окружающей среды, человек воспринимает посредством зрения. Именно поэтому так важно сохранить его.Офтальмологи рассказали, что в домашних условиях значительно откорректировать зрение практически невозможно. Однако, проводить профилактические мероприятия, способствующие снятию напряжения, а следовательно – сохранить зрение, возможно.Начинать следует с нормирования режима отдыха и активности. Так, при постоянной работе за компьютером и повышенной концентрации внимания на экране телевизора, телефона или монитора, слишком ярком или слабом освещении глазам необходим отдых. Примерно, каждые полтора-два часа следует делать двухминутные перерывы. В это время можно делать несложную гимнастику для глаз или просто закрывать их, давая им полный покой.Гимнастика состоит в переключении внимания с одного предмета на другой, находящихся на разном расстоянии относительно глаз. Также помогут круговые движения, переключение взгляда со стороны в сторону, вверх и вниз. Благодаря гимнастике снижается давление внутри глазного яблока, за счет чего и снимается зрительная усталость.Улучшить зрение поможет витамин А, который необходим для сохранения зрения максимально долго. Много его содержится в моркови, поэтому следует включить в рацион морковный свежевыжатый сок, просто очищенный сырой корнеплод.