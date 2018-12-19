Активность мозга матери влияет на внимание ребенка

Исследование проводилось с использованием электроэнцефалографии.Британские ученые провели исследование и выяснили, что активность мозга матери влияет на внимание ее ребенка. О работе специалистов сказано в статье, опубликованной на портале PLoS Biology.Как отмечается, исследователи из Университета Восточного Лондона провели ряд наблюдений за активностью мозга детей, игравших в одиночку или с родителями. Было установлено, что в процессе игры в одиночестве мыслительный орган фиксировал значительные колебания электрической активности, которые отсутствовали при игре с родителями.Ученые фиксировали активность мозга испытуемых, наблюдая за 20 парами мам с маленьким ребенком в возрасте до одного года во время игр. В ходе научной работы выяснилось, что ребята, игравшие самостоятельно, продемонстрировали более высокий нейронный контроль внимания. По словам экспертов, этот факт свидетельствует о том, что взаимодействие малыша с игрушкой происходит на более комплексном уровне. При этом в процессе игры со своей мамой ребенок концентрирует свое внимание на объектах игры, так как на них сосредоточена мама.Ранее американские ученые пришли к выводу, что у семимесячных детей появляется способность объективно оценивать информацию, доступную другим людям, и давать ей оценку на основе верности суждений.