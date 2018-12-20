Врачи рассказали, действительно ли вечерние тренировки вредны для здоровья

Ученые развенчали популярный миф о вечерних занятиях спортом.Занятия спортом по вечерам не нарушают сон ночью. К такому выводу пришли швейцарские специалисты, проведя анализ 23 исследований, оценивавших зависимость качества сна от разного времени физической активности.В частности, ученых интересовало, можно ли повысить качество сна, если отказаться от посещения спортзала в вечернее время.Выяснилось, что умеренные нагрузки по вечерам не вызывают никаких выраженных проблем со сном, даже если эти тренировки заканчиваются всего за полчаса до отхода ко сну. По словам исследователей, после таких вечерних тренировок у человека, в среднем, фаза глубокого сна длится 21,2%, а если он ложится спать после обычного вечера без физических нагрузок, то продолжительность глубокого сна составляет 19,9% от общего отдыха. И хотя разница между этими цифрами очень невелика, ее следует признать статистически существенной.Как отмечают специалисты, именно фаза глубокого сна обеспечивает полноценный отдых и восстановление всех функций организма. Особенно важна эта стадия для людей, которые посвящают время физическим нагрузкам. Таким образом доказано, что физические нагрузки перед отходом ко сну даже могут быть в некоторой степени более полезны, чем тренировки в другое время суток. Но это не касается высокоинтенсивных интервальных тренировок, которые проводились не позднее, чем за час до отхода ко сну.