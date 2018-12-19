Медики назвали продукты, повышающие либидо

8 продуктов, которые повышают уровень тестостерона.Многие из нас мечтают обзавестись впечатляющей мышечной массой после физических нагрузок.И для этого совсем необязательно принимать специальные гормоны, потому что есть продукты питания, которые повышают уровень тестостерона.Напомним, что гормон тестостерон нужен нам не только для мышечной массы, но и для либидо. От уровня тестостерона зависит интерес мужчин и женщин к сексу. Если либидо снижается, то это может говорить о том, что данного гормона организму не хватает. Вот 8 продуктов, которые позволяют натуральным образом повысить показатели тестостерона.1. Тунец. Богатый витамином D, который связан с увеличением продолжительности жизни и выработкой тестостерона. Тунец очень полезен для здоровья сердца, в нем полно белков и мало калорий. Можно употреблять в консервированном или свежем виде.2. Молоко с низким содержанием жира. Молоко - это отличный источник белка и кальция. Особенно рекомендуется данный напиток детям и женщинам, которым необходимо укреплять кости. Ну а витамин D, который содержится в молоке сохраняет неплохие показатели тестостерона в организме.3. Яичные желтки. Еще один замечательный источник витамина D. В холестерина плохая репутация, но в яичных желтках гораздо больше нутриентов, чем в белках. Желтки также эффективны при низком уровне тестостерона.4. Обогащенные хлопья. Еще одна замечательная идея для завтрака. Некоторые хлопья обогащаются витамином D. А он повышает уровень тестостерона, как уже было сказано выше.5. Устрица. Цинк - очень важный нутриент во время пубертатного периода, с его помощью мужские гормоны хранятся на приличном уровне в течение всей взрослой жизни. Вот почему при низком уровне тестостерона рекомендуется налегать на пищу, содержащую цинк, и здесь устрицы на первом месте.6. Крабы и раки. Еще одно потрясающее природный источник цинка. Всего в 150 граммах крабов может содержаться почти половина рекомендуемой суточной дозы этого элемента.7. Говядина. Чрезмерное употребление красного мяса вредно для здоровья, но некоторые части говядины обладают полезными веществами. Особенно это касается печени, что является отличным источником витамина D.8. Бобы. Когда дело касается мужского гормонального здоровья, бобы могут предложить гораздо больше, чем нам кажется. Все они содержат массу витамина D и цинка.