Назван продукт, который может спровоцировать остеопороз

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Любовь к соленой еде станет причиной ломкости костей.Значительное количество людей питают сильную страсть к различным соленым закускам, но стоит помнить, что чрезмерная любовь к подобной еде крайне вредна для костей скелета.Переизбыток соли очень ослабляет кости и здоровье в целом - сделали вывод сотрудники Мельбурнского университета.Чтобы доказать это, специалистам пришлось провести целую серию экспериментов с мышами, которые, как и ожидалось, успешно продемонстрировали, что избыток соли в рационе приводит к хрупкости и ломкости костей, что увеличивает риски получить трещины или перелом.Как проходил эксперимент:В течение всего исследования (12 недель) грызунов держали на диете, особенностью которой стало высокое содержание соли. Мышам пришлось ежедневно употреблять соль в количестве, эквивалентном 12 грамм для человека-любителя пересоленных блюд. На фоне такой системы питания, иммунитет животных начал работать в режиме повышенной активности, что в дальнейшем стало причиной крайне негативных изменений в скелете.«Из-за избытка соли, иммунные агенты буквально в прямом смысле начали уничтожать кости, поедая их изнутри. Но и это еще не все: кроме явных повреждений костных тканей, было обнаружено специфические отверстия в стволовых клетках костного мозга», - рассказали ученые, проводившие эксперимент.Следи, чтобы количество соли в ежедневных приемах пищи не превышало нормуИз этого можно сделать однозначный вывод, что любителям солений стоит пересмотреть свой ежедневный рацион, а остальным - тщательнее следить за количеством потребляемой соли.