Лечим ангину: названы проверенные народные средства

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Ангина часто сопровождается лихорадкой и головными болями.Ангина, также известная как тонзиллит, является болезнью, которая поражает как маленьких, так и взрослых, она болезненная и неприятная.Смотрите 7 советов о том, что делать, если у вас ангина.Ангина - это воспаление слизистой оболочки миндалин, также называемые тонзиллы, поэтому оно также известно как тонзиллит. Типичным для этого является то, что миндалины опухают и краснеют, а пациенту трудно глотать. Ангина часто сопровождается лихорадкой и головными болями.Солевой растворНесколько раз в день полоскайте горло раствором из 1 чайной чашки теплой воды с растворенной в ней 1/2 чайной ложкой соли. Это устраняет налет с миндалин и очищает от микробов, которые могут вызвать ангину.Травяные чаиЕсли вы страдаете от ангины, вам следует пить больше жидкости. Травяной ромашковый или мятный чай является хорошим выбором, поскольку он снимает боли в горле, уменьшает отек миндалин и повышает иммунитет.Яблочный уксусЯблочный уксус - известное натуральное средство, обладающее антибактериальным и противовоспалительным действием, поэтому оно может помочь вам быстрее справиться с ангиной. Растворите 1 столовую ложку яблочного уксуса в 1 чашке теплой воды и добавьте 1 чайную ложку меда. Пейте 1-2 раза в день.ПрополисВ дополнение к употреблению меда, чтобы уменьшить боль в горле, используйте марлю, пропитанную прополисом, чтобы очистить миндалины. Прополис также уменьшает отеки, снимает боль и действует как натуральный антибиотик.Лечение с лукомНарежьте одну луковицу на маленькие кубики и пассируйте вместе с 1/2 чашки теплой воды и 1 чайной ложкой меда. Принимайте лекарство один раз в день, чтобы очистить горло от бактерий и уменьшить отек миндалин.Теплое молокоВечером перед сном пейте по 1 чайной чашке теплого молока, растворив в нем 1/2 чайной ложки. куркумы или перца. Это ограничит покраснение и припухлость миндалин и уменьшит боль при глотании.Эфирные маслаПри ангине вы можете сделать массаж шеи и груди с приготовленным дома нагревающим маслом. При ангине рекомендуется смешать 3 капли масла сандалового дерева, 2 капли эфирного масла эвкалипта, 1 каплю масла мяты перечной, растворенных в 13 мл миндального масла.