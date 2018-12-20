Лечим ангину: названы проверенные народные средства
Ангина, также известная как тонзиллит, является болезнью, которая поражает как маленьких, так и взрослых, она болезненная и неприятная.
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Ангина - это воспаление слизистой оболочки миндалин, также называемые тонзиллы, поэтому оно также известно как тонзиллит. Типичным для этого является то, что миндалины опухают и краснеют, а пациенту трудно глотать. Ангина часто сопровождается лихорадкой и головными болями.
Солевой раствор
Несколько раз в день полоскайте горло раствором из 1 чайной чашки теплой воды с растворенной в ней 1/2 чайной ложкой соли. Это устраняет налет с миндалин и очищает от микробов, которые могут вызвать ангину.
Травяные чаи
Если вы страдаете от ангины, вам следует пить больше жидкости. Травяной ромашковый или мятный чай является хорошим выбором, поскольку он снимает боли в горле, уменьшает отек миндалин и повышает иммунитет.
Яблочный уксус
Яблочный уксус - известное натуральное средство, обладающее антибактериальным и противовоспалительным действием, поэтому оно может помочь вам быстрее справиться с ангиной. Растворите 1 столовую ложку яблочного уксуса в 1 чашке теплой воды и добавьте 1 чайную ложку меда. Пейте 1-2 раза в день.
Прополис
В дополнение к употреблению меда, чтобы уменьшить боль в горле, используйте марлю, пропитанную прополисом, чтобы очистить миндалины. Прополис также уменьшает отеки, снимает боль и действует как натуральный антибиотик.
Лечение с луком
Нарежьте одну луковицу на маленькие кубики и пассируйте вместе с 1/2 чашки теплой воды и 1 чайной ложкой меда. Принимайте лекарство один раз в день, чтобы очистить горло от бактерий и уменьшить отек миндалин.
Теплое молоко
Вечером перед сном пейте по 1 чайной чашке теплого молока, растворив в нем 1/2 чайной ложки. куркумы или перца. Это ограничит покраснение и припухлость миндалин и уменьшит боль при глотании.
Эфирные масла
При ангине вы можете сделать массаж шеи и груди с приготовленным дома нагревающим маслом. При ангине рекомендуется смешать 3 капли масла сандалового дерева, 2 капли эфирного масла эвкалипта, 1 каплю масла мяты перечной, растворенных в 13 мл миндального масла.
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