Врачи объяснили, как молочные продукты могут повлиять на давление
Если давление стало «подскакивать», включите в свой рацион эти продукты.
Медики считают их лучшими в деле предотвращения гипертензии.
Свекольный сок. Содержащийся в нем нитрат превращается в оксид азота, под действием которого расширяются кровеносные сосуды.
Печеный картофель. В нем много магния и калия, которые давно зарекомендовали себя как важные компоненты терапии при гипертензии.
Молочные. Их регулярное употребление способствует увеличению концентрации кальция. По данным научных исследований, его недостаток коррелирует с повышением давления.
Яйца. Яичный белок действует на организм аналогично каптоприлу – известному лекарству для снижения высокого давления.
Брокколи. В брокколи содержатся вещества, которые защищают артерии от повреждений. Также в брокколи много снижающих давление минералов - магния, кальция, калия.
Белая фасоль. Также отличается высокой концентрацией калия, магния и кальция.
Бананы. Заслуженно входят в список, будучи богатейшим источником калия: в одном банане содержится около 11% от дневной нормы.
Гранаты. Врачи рекомендуют гипертоникам ежедневное употреблять стакан гранатового сока. Эффект понижения давления будет заметен через три недели.
Темный шоколад. Насыщенный антиоксидантными веществами флаванолами шоколад повышает эластичность кровеносных сосудов.
Овсянка. В овсе содержится столько клетчатки, что это помогает поддерживать здоровый уровень систолического и диастолического артериального давления.
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Добавил klava в категорию Кардиология
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