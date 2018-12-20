Врачи объяснили, как молочные продукты могут повлиять на давление

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10 лучших продуктов для снижения давления.Если давление стало «подскакивать», включите в свой рацион эти продукты.Медики считают их лучшими в деле предотвращения гипертензии.Свекольный сок. Содержащийся в нем нитрат превращается в оксид азота, под действием которого расширяются кровеносные сосуды.Печеный картофель. В нем много магния и калия, которые давно зарекомендовали себя как важные компоненты терапии при гипертензии.Молочные. Их регулярное употребление способствует увеличению концентрации кальция. По данным научных исследований, его недостаток коррелирует с повышением давления.Яйца. Яичный белок действует на организм аналогично каптоприлу – известному лекарству для снижения высокого давления.Брокколи. В брокколи содержатся вещества, которые защищают артерии от повреждений. Также в брокколи много снижающих давление минералов - магния, кальция, калия.Белая фасоль. Также отличается высокой концентрацией калия, магния и кальция.Бананы. Заслуженно входят в список, будучи богатейшим источником калия: в одном банане содержится около 11% от дневной нормы.Гранаты. Врачи рекомендуют гипертоникам ежедневное употреблять стакан гранатового сока. Эффект понижения давления будет заметен через три недели.Темный шоколад. Насыщенный антиоксидантными веществами флаванолами шоколад повышает эластичность кровеносных сосудов.Овсянка. В овсе содержится столько клетчатки, что это помогает поддерживать здоровый уровень систолического и диастолического артериального давления.