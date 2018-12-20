Врачи подсказали, можно ли диабетикам есть чеснок

Выжатый чесночный сок способствует заживлению язв и ожогов.Чеснок по праву называют лекарством от тысячи болезней. Можно долго рассказывать о его популярности в разных странах мира, но остановимся на его целебных свойствах.Какие полезные вещества есть в чесноке?В этой популярной овощной культуре обнаружили много белковых веществ, а также углеводов, и хотя в нем мало простых сахаристых соединений, но это компенсируется большим количеством фруктозан.В ста граммах чеснока содержится различные витамины: С (10 мл), В12 (0,6 мл), никотиновая кислота (1,2 мл), тиамин (0,8 мг), рибофлавин (0,8 мг).Среди всех овощей чеснок занимает лидирующее положение по концентрации никотиновой кислоты и содержанием витамина В6. В самых зубчика чеснока каротин отсутствует, зато его много в зеленых стеблях. Содержание эфирных масел оказывает такой резкий и присущий только запах чеснока, в составе этих масел присутствует сера, которая поражает наиболее устойчивые микроорганизмы. Установлено, что чеснок убивает даже холерный вибрион.Вытяжка из чеснока способна противостоять практически всем кишечным патогенным микробам и даже золотистом стрептококка. Современные исследования доказали ранозаживляющие и противовоспалительные свойства этого продукта. Выжатый чесночный сок способствует заживлению язв и ожогов, поможет заживить и гнойную рану. Содержится в чесноке также и достаточное количество кальция, калия, магния, натрия и фосфора. По количеству железа, с чесноком может соперничать разве что свекла, его содержится 1500 мг в ста граммах. Присутствует также большое количество цинка и марганца, а содержание йода в три раза больше, чем у лука.Чем полезен чеснок?Его антимикробные свойства эффективно действуют при воспалительных процессах в легких, если даже есть нагноение. При гнилостных процессах и брожения в толстом кишечнике чеснок просто незаменим, и вообще это лучшее средство для дезинфекции всего пищеварительного тракта. А еще в чесноке содержится больше, чем в других растениях фитонцидов. Эта летучая субстанция способна уничтожать не только бактерий, но и сапрофиты. Выделенный из чеснока аллицин сдерживает рост бактерий даже разведенный 1: 135000, а также замедляет свертывание крови. Присутствующие в овощи флавониты снимают спазмы в сосудах, способствуют снижению давления, активно помогают выводить холестерин.Медицинские исследования и практический опыт показали, что чеснок в разы усиливает сопротивляемость организма различным инфекционным болезням, способствует желчеотделению, расширяет сосуды кровеносной системы, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, возбуждает аппетит, обладает болеутоляющими и антисептическими свойствами. Аденозин, который найден в чесноке, имеет свойство расширять коронарные сосуды и задерживать агрегацию тромбоцитов, поэтому его необходимо употреблять при стенокардии и сосудистых тромбозов. Чеснок поможет и при сахарном диабете, так как он имеет свойство способствовать усилению образования в печени гликогена и снижение уровня сахара в крови.Чем опасен чеснок для здоровья?Чеснок может быть опасен, если у человека есть аллергия на вещества, которые в нем содержатся. Также его следует принимать с особым вниманием тем, кто страдает от болезней ЖКТ. Чеснок достаточно сильно раздражает слизистую, поэтому люди с гастритом или другими проблемами с ЖКТ могут сильно пострадать, если будут потреблять его в больших количествах.