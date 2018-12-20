Медики подсказали, как снизить риск возникновения инсульта

Врачи назвали простой способ защиты от инсультов.Получасовые ежедневные прогулки оказались связаны с пониженной вероятностью преждевременной смерти от инсультов и менее опасными последствиями от подобных кровоизлияний.«Мы находим все больше свидетельств в пользу того, что физическая активность защищает мозг от болезней и повреждений, и наша работа не стала исключением в данном отношении. Нам нужны более длительные наблюдения и эксперименты для понимания того, почему уровень физической активности влияет на остроту последствий инсультов», - отмечает Катарина Суннерхаген (Katharina Sunnerhagen) из Готенбургского университета (Швеция).Клетки тела человека и других живых существ нуждаются в постоянном притоке нутриентов и кислорода для нормальной жизни. Многие из них могут прожить достаточно большое время без кислорода, несколько десятков минут или даже часов, однако в конечном итоге его недостаток приведет к разрушению митохондрий, клеточных «энергостанций», и другим нарушениям в работе клеток, что вызовет их массовую гибель.Наиболее уязвимы в этом отношении клетки мозга – наступление кислородного голодания уже через несколько минут вызывает очень серьезные последствия, которые, как правило, невозможно обратить. Подобные изменения могут происходить как во время «больших» инсультов, так и при менее серьезных проблемах с работой кровеносных сосудов мозга.Суннерхаген и ее коллеги обнаружили простой способ защиты себя от самых опасных последствий инсультов, изучая данные, которые собирала клиника университета во время лечения больных, пострадавших недавно от инсультов.В общей сложности, за недавние годы туда попало примерно 2300 пациентов, недавно перенесших инсульт и проходивших курс реабилитационной терапии. Врачи, помимо восстановления работы мозга и конечностей их пациентов, систематически изучали их диету, образ жизни и другие факторы, потенциально связанные с развитием проблем в работе кровеносных сосудов мозга.Как оказалось, главным фактором риска в развитии самых тяжелых форм инсультов и всех подобных приступов в целом было отсутствие физической активности и сидячий образ жизни. В среднем, они в 1,2 раза чаще страдали от кровоизлияний в мозг, чем их сверстники, регулярно занимавшиеся зарядкой.По словам медиков, большинства неприятных последствий инсультов можно избежать, тратя примерно четыре часа в неделю, или около половины часа в день, на прогулки и легкие физические упражнения.Как подчеркивает Суннерхаген, пока их выводы не говорят о том, что прогулки и зарядка были главными или даже единственными причинами того, почему активные люди реже страдают от тяжелых форм инсультов. В ближайшее время ученые планируют проверить, так ли это на самом деле, наблюдая за более широкими группами людей.