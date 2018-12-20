Врачи объяснили, чем опасен парацетамол

Популярное лекарство может испортить здоровье.Лечение малышей калполом или другими лекарствами на основе парацетамола более чем в два раза увеличивает риск развития у них астмы позднее в жизни. К такому выводу пришли исследователи из Университета Мельбурна.Ученые утверждают, что широко применяемое лекарство поглощает фермент, критически важный для очистки легких от токсинов. Исследование с участием 620 детей показало связь между малышами, который регулярно получали парацетамол, и последующим риском развития у них астмы в возрасте 18 лет. Оно также продемонстрировало, что дети с особенно выраженным вариантом гена глутатион S-трансфераза (GST) имеет риск астмы в 1,8 раз более высокий, если они регулярно получают парацетамол.На Западе парацетамол - очень популярное лекарство для детей, которое продается под брендом калпол. Многие врачи рекомендуют его для лечения самых разных расстройств, включая головные, ушные и желудочные боли, а также высокую температуру. Гены GST содержат инструкции для производства ферментов, которые используют антиоксидант глутатион для противодействия эффекту воздействия токсинов в организме и в лёгких. Этот механизм помогает предотвращать повреждения клеток и снижать уровень воспалений.Исследование показало, что парацетамол поглощает глутатион и снижает способность организма сражаться со скоплениями токсинов. С астмой сталкивается приблизительно каждый 11-й ребёнок, и несколько тысяч человек каждый год умирают от этой болезни. Для своего исследования австралийские ученые привлекли детей ещё даже до их рождения, поскольку определяли риск астмы у будущего ребенка по наличию астматиков в его семье.