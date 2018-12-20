Медики назвали необычный симптом сахарного диабета

Судороги в ногах могут быть сигналом опасных болезней.Наверное, нет такого человека, который бы не сталкивался с явлением судорог в ногах. Коснувшись этой проблемы, лечащие врачи рассказали о том, что такие судороги могут оказаться предвестниками опасных заболеваний.Заметили, что судороги в ногах стали случаться чаще? Не оставляйте это просто так. На страницах издание Нealth info специалисты заявили: эпизоды судорог 2-3 раз в месяц или чаще – это серьезный повод для обращения к врачу-неврологу.«Самостоятельно бороться с судорогами можно, если они вызваны спортом – бегом, ездой на велосипеде. В таких случаях судороги обычно происходит из-за быстрого выведения из организма кальция и магния, поэтому в первую очередь стоит восстановить уровень этих минералов в крови, а для лучшего усвоения употреблять параллельно и витамин B6», - порекомендовали эксперты.В то же время, по их словам, судороги могут возникать как проявление различных болезней. Такими симптомами, в частности, заявляют о себе варикоз, сахарный диабет, почечная недостаточность, плоскостопие, болезнь Паркинсона, цирроз печени, конкретизировали научные работники. Они посоветовали не затягивать с походом в больницу, если неприятные симптомы стали повторяться с определенной периодичностью.Ранее ученые из Германии заявляли о том, что судороги в ногах могут указывать на закупорку периферических артерий – сосудистое нарушение, следствием которого в тяжелом случае становится инсульт. Признаком данной патологии является характер болезненных ощущений – сначала они возникают при длительном стоянии, но затем атакуют человека и в спокойном состоянии.