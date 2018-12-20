Врачи назвали лучшие продукты, укрепляющие сосуды

Здоровье сосудов особенно важно в холодное время года.Эксперты поделились рекомендациями по здоровому питанию о том, какие продукты необходимо употреблять для предотвращения тромбозов и эмболии. По словам врачей, риск пострадать от сердечно-сосудистых проблем зимой становится выше из-за возникающих на холоде сосудистых спазмов.В частности, одним из лучших назван лимон. Лимон, как отметили эксперты, улучшает кровообращение и повышает выработку красных кровяных телец – главных воинов иммунитета с патогенами. Другой продукт, улучшающий сосудистую проходимость, - оливковое масло. Его употребление помогает сохранить эластичность сосудистой ткани, способствует уменьшению холестериновых отложений в сосудах, тем самым снижая риск образования тромбов.Авокадо приносит сосудам такую же пользу, как и оливковое масло. Эксперты порекомендовали съедать минимум по половине авокадо 3 раза в неделю. Кроме того, они посоветовали ежедневно съедать зубчик-половинку зубчика чеснока. Благодаря содержащемуся в нем веществу аллицину чеснок существенно укрепляет иммунную систему и защищает от тромбов.Также полезен для оздоровления сосудов и артерий сельдерей. По словам ученых, употребление сельдерея уменьшает содержание в крови кортизола - гормона стресса, подрывающего здоровье сердечной мышцы. Кроме того, сельдерей делает артерии более гибкими и купирует процессы отложения на их стенках атеросклеротических бляшек.Особенно хороша как средство профилактики сосудистых нарушений морковь. В морковке содержится много бета-каротина, благодаря которому нормализуется уровень холестерина в крови.