Медики рассказали, почему опасно ходить дома без обуви

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Даже синтетические ковры вносят свою долю негатива в здоровье.Гермофоб - тот, кто панически боится микробов. Говорят, что именно по этой причине многие ходят дома только в тапочках. Как ни мой пол, все равно что-нибудь да «прилипнет». Вероятно, такие чистюли ничего не слышали об исследовании ученых Аризонского университета, установивших, что на обычной подошве «проживает» 421 тысяча бактерий, до 90 процентов которых моментально «заселяют» чистейший кафельный пол при первом же шаге по кухне.Амеш Адалья - эксперт по инфекционным заболеваниям Центра медицинских исследований Университета имени Джона Хопкинса уверяет, что до 99 процентов микробов, обнаруженных на планете, не представляют никакой опасности.«Поэтому, сняв обувь, или, оставаясь в ней, количество вредных микроорганизмов вокруг вы сильно не измените, если, конечно, вы не пришли из лаборатории, где готовят крысиный яд или что-то подобное», - уверяет Амеш Адалья. Однако, по мнению доктора, это совсем не означает, что дома нужно непременно ходить босиком. Пользы это организму точно не принесет.Рустам Фахрутдинов - врач-ортопед в составе группы специалистов участвовал в экспериментах, доказывающих положительный эффект ходьбы без обуви - особенно для людей, страдающих от плоскостопия и таких его последствий, как пяточная шпора, натоптыши, косточки на ногах. Но при одном нюансе: ходить нужно только по неровной поверхности: песок, галька, трава, специальные коврики. Лишь в этом случае весь мышечно-связочный аппарат ступни задействуется правильно. Имея очень сложное строение, человеческая стопа выполняет важнейшую функцию, которая заключается в амортизации и удержании тела. Когда человек ходит по неровной поверхности, вся тяжесть его тела приходится на первую и пятую плюсневые косточки (они находятся под большим пальцем и мизинцем) и на пяточную кость. Остальные кости в этот момент как бы образуют арки поперечного и продольного сводов. Когда мы изо дня в день ходим босиком по плоской поверхности, один из сводов начинает опускаться, а другой подниматься. В результате стопа постоянно заваливается, развивается плоскостопие, нагрузка на позвоночник увеличивается, в результате чего нарушается деятельность внутренних органов.«Как гинеколог я бы «закрыла глаза» на хождение по полу босиком, если бы он был из чистого дерева, и не выкрашенный, а натертый дратвой», - говорит врач Мария Расулова. Женский доктор поясняет, что поскольку поверхность пола в подавляющем большинстве квартир - это в лучшем случае прессованные древесно-стружечные опилки в виде ламината, а в основном - кафель, керамогранит, линолеум, переохлаждение стопы даже в летний период гарантировано. А это уже прямой путь к заболеваниям органов малого таза, мочеполовой системы.Даже синтетические ковры вносят свою долю негатива в здоровье босоногого члена семьи. Материалы, из которых изготавливаются такие половые покрытия, активно накапливают статическое электричество, что при длительном воздействии ведет к нарушениям в нервной системе. Также у человека могут быть, на первый взгляд, беспричинные головные боли, бессонница, общая усталость. А зимой, когда статического электричества особенно много, врачи нередко фиксируют сердечно-сосудистые заболевания, вызванные воздействием такого электричества.В последнее время набирает популярность движение барефутеров - людей, которые передвигаются исключительно босиком и всячески пропагандируют «босохождение». Якобы так заложено самой природой. Европейские врачи бьют тревогу: современные люди не приспособлены к ходьбе без обуви. Во-первых, потому что стопы их ног очень нежны и чувствительны, а вокруг очень много мусора, стекла, продуктов сгорания бензина, пестицидов, острых предметов, нередко несущих смертельную опасность (выброшенная игла наркомана). Во-вторых, даже дома ноги не защищены от агрессивного воздействия всевозможных химических противомикробных препаратов, которыми мы моем пол. А в-третьих, это та же деформация стопы на ровной поверхности.