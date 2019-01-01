Медики назвали привычки, ускоряющие процесс старения

5 основных привычек, которые старят.Почему кто-то выглядит моложе, а кто-то, наоборот, - старше своих лет?Но и привычки, которым мы следуем изо дня в день, вносят свою лепту в процесс старения, утверждают научные эксперты.Ученые назвали пять привычек, лидирующих в списке факторов старения.Не высыпаться. Во время ночного сна в организме происходят процессы, способствующие его восстановлению. При этом восстанавливается и кожа, отчего у человека, который высыпается, всегда свежий вид. Недостаточный сон коррелирует со снижением иммунитета, нарушением метаболизма, психическими расстройствами, - и все это негативно отражается на внешности, старит раньше времени.Есть слишком мало овощей и фруктов. Даже в экономически благополучных странах от 70% до 80% взрослых людей не употребляют достаточное количество овощей и фруктов, утверждают ученые. Между тем овощи и фрукты являются лучшим источником антиоксидантов, которые борются с врагами здоровых клеток - свободными радикалами. Для профилактики старения необходимо съедать пять порций овощей и фруктов ежедневно, отмечают эксперты.Злоупотреблять сахаром. Увлечение продуктами с добавленным сахаром содействует повышению уровня глюкозы в крови, с чем связано развитие воспалительных процессов, в том числе затрагивающих кожу. Кроме того, молекулы сахара повреждают естественный коллаген (белок, который поддерживает гладкость и упругость кожи), ускоряя тем самым внешнее старение.Курить. Исследование с участием 79 пар близнецов показало: у курящих людей хуже состояние кожи вокруг глаз, и на лице - больше мимических морщин. В среднем взрослый курильщик выглядит на 5 лет старше сверстника, который не курит и в целом старается придерживаться ЗОЖ.Регулярно выпивать. Алкоголь ведет к уменьшению концентрации антиоксидантных веществ, защищающих кожу от интенсивного старения. Кроме того, алкоголь обезвоживает организм, а недостаток влаги усугубляет сухость, склонность к воспалению и морщинистость кожи.