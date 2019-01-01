Кардиологи назвали напиток, укрепляющий сердце

Чай с боярышником улучшает состояние сердца.Боярышник созревает осенью, на его основе готовят различные настойки и отвары, в том числе с ним заваривают чай.Для лечения болезней сердца боярышник использовался еще древними греками и римлянами.Сегодня способность боярышника улучшать состояние сердца и содействовать лечению сердечно-сосудистых заболеваний не вызывает сомнений у медиков. Специалисты советуют употреблять чай с боярышником несколько раз в неделю. Чтобы приготовить такой чай, в эмалированную емкость засыпают 2 столовых ложки плодов боярышника, заливают половиной литра кипятка, томят на огне не более семи минут. После этого емкость нужно накрыть и настаивать еще пять минут.Полезные свойства чая с боярышником:— обладает сосудорасширяющим эффектом;- активизирует мозговое кровообращение;- улучшает сердечный ритм;- укрепляет стенки сосудов;- уменьшает концентрацию холестерина в крови;- снижает уровень сахара в крови;- восстанавливает работу пищеварения.Тем, кто хочет с помощью чая с боярышником улучшить состояние сердца, пить его следует три раза в день. Эффект такой привычки – накопительный.Чай с боярышником также можно использовать как успокоительное средство, а также питье для улучшения сна, при бессоннице. Побочных эффектов у боярышника нет.