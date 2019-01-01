Кардиологи назвали напиток, укрепляющий сердце
Боярышник созревает осенью, на его основе готовят различные настойки и отвары, в том числе с ним заваривают чай.
Для лечения болезней сердца боярышник использовался еще древними греками и римлянами.
Сегодня способность боярышника улучшать состояние сердца и содействовать лечению сердечно-сосудистых заболеваний не вызывает сомнений у медиков. Специалисты советуют употреблять чай с боярышником несколько раз в неделю. Чтобы приготовить такой чай, в эмалированную емкость засыпают 2 столовых ложки плодов боярышника, заливают половиной литра кипятка, томят на огне не более семи минут. После этого емкость нужно накрыть и настаивать еще пять минут.
Полезные свойства чая с боярышником:
— обладает сосудорасширяющим эффектом;
- активизирует мозговое кровообращение;
- улучшает сердечный ритм;
- укрепляет стенки сосудов;
- уменьшает концентрацию холестерина в крови;
- снижает уровень сахара в крови;
- восстанавливает работу пищеварения.
Тем, кто хочет с помощью чая с боярышником улучшить состояние сердца, пить его следует три раза в день. Эффект такой привычки – накопительный.
Чай с боярышником также можно использовать как успокоительное средство, а также питье для улучшения сна, при бессоннице. Побочных эффектов у боярышника нет.
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