Врачи назвали основные причины постоянного чувства жажды

Если постоянно хочется пить воду, стоит задуматься о своем здоровье.Летом и весной особо ощущается потребность в воде, но и зимой не стоит забывать про дневную норму. А вот что делать людям, которые выпивают около 1,5 л жидкости за день, но все равно испытывают жажду?Обратите внимание на пять причин, из-за которых вы постоянно хотите пить.ОбезвоживаниеСамое первое, о чем стоит подумать при постоянной жажде - обезвоживание. «Причина, из-за которой люди будут испытывать жажду - недостаточное количество выпитой воды», - говорит Натали Аллен, доктор медицинских наук, преподаватель биомедицинских наук в Университете штата Миссури. Иногда человек просто не может приучить себя к регулярности, а иногда не понимает, как окружающая среда влияет на потребность в гидратации. На улице жарко или влажно? Вы живете на большой высоте? Занимались сегодня спортом? «Все эти вещи увеличивают вашу потребность в жидкости, поэтому отрегулируйте питьевой режим», - говорит Аллен.СольЕсли у вас есть слабость к соленым закускам или день вы всегда начинаете с соленой пищи, это может быть причиной, из-за которой организму не хватает воды. «Соотношение воды и соли очень важно для организма», - говорит Пруденс Холл, доктор медицинских наук, директор The Hall Center. Попробуйте не добавлять соль в блюда, которые готовите, или замените ее на другие, более полезные специи.Сухость ротовой полостиПо словам Натали Аллен, ощущение, что вы хотите пить, может быть ошибочным из-за пересушенной ротовой полости. Такое состояние возникает, когда железы не могут вырабатывать достаточное количество слюны. Клиника Mayo сообщает, что это может быть побочным эффектом некоторых лекарств, в том числе и антидепрессантов.АнемияПри анемии у человека может возникать слабость, высокая утомляемость, выпадение волос и ломкость ногтей. При таком синдроме одним из симптомов может быть сильная жажда, говорят врачи. Чтобы вылечить анемию, обратитесь к специалисту, сдайте соответственные анализы и придерживайтесь назначенного курса лечения.Возраст«С возрастом реакции организма на жажду притупляются», - говорит Аллен. Это означает, что пожилые люди, как правило, пьют меньше и среди них очень распространено обезвоживание. В такой ситуации помогут регулярные напоминания о том, что нужно пить (например, на телефоне), или бутылка с водой, которая будет постоянно стоять на видном месте, чтобы не забывать о водном режиме.