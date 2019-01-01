Как не набрать лишний вес в праздники: советы диетологов

Не бойтесь - на диету в новогоднюю ночь вас никто не посадит.Скоро Новый год, а это значит, что вместе с елочкой, гирляндами и застольями к нам постучатся и лишние килограммы.Поэтому, чтобы после рождественских каникул влезть в любимое платье и не заниматься лечением желудка, придерживайтесь правильного питания.Праздничный новогодний стол со множеством вкуснейших блюд, салатов и сладостей располагает к тому, чтобы забыть о правильном питании и набрать несколько нежелательных килограммов. Но, употребляя в пищу определенные продукты, этих неприятностей можно избежать. Давайте познакомимся с ними поближе.Не забывай о продуктах с «отрицательными калориями»Они способны нейтрализовать вред обильного новогоднего стола. К ним можно отнести: лимон, апельсин, грейпфруты, капусту, морковь, сельдерей, приправы (перец, орегано, базилик, тимьян), яблоки. Используйте перечисленные продукты при приготовлении блюд, используйте в качестве гарнира, а также перекусывайте ими между основными блюдами.Первым делом - белокЧтобы не поправиться за время новогодних праздников, начинайте застолье с продуктов содержащих низкокалорийный белок (курица, кролик, индейка) и только потом переходите к другим блюдам, сладостям и алкоголю.Спиртные напитки очень калорийныПомните об этом, садясь за новогодний стол. Они замедляют обмен веществ и способствуют прибавлению лишних килограммов. В новогоднюю ночь отдавайте предпочтение легким винам и откажитесь от ликеров, коньяка, водки.Приготовьте новогодние салаты из отварных или сырых овощейКолбасу замените отварной говядиной или курицей. Блюда из мяса обильно посыпайте зеленью. Чем ее больше, тем легче организму усвоить лишние калории.Сразу после приема пищи выпивайте чашку натурального зеленого чая без сахара.Это предотвратит застой жирных веществ в организме и обеспечит быстрое сжигание калорий.Ешьте больше фруктов (сезон мандаринов и апельсинов в самом разгаре), а калорийные десерты замените тортом из желе или фруктовым салатом. Смело налегайте на яблоки, киви, ананасы, грейпфруты, авокадо.Скажите «нет» майонезу!Вместо него используйте натуральный йогурт. Его лучше всего приготовить в домашних условиях. Так вы гарантированно получите полезный продукт без лишнего содержания сахара. Жирность продукта вы также сможете регулировать самостоятельно.Для этого можно приготовить несложный соус, тщательно перемешав домашний йогурт, горчицу и специи по вкусу. Домашние йогурты во время праздников диетологи особенно советуют, ведь они не только просты в приготовлении, но и содержат много полезных лактобактерий, витаминов и минералов.Благодаря этому йогурты усиливают иммунную систему и повышают ее сопротивляемость вредоносным бактериям и инфекциям, что особенно важно в зимнее время года.