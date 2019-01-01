Врачи объяснили, чем опасна вода из кулера

Вода из кулера может навредить здоровью.Кулеры для воды широко используются не только в офисных помещениях, а и в квартирах и домах. Это удобно, поскольку кулеры могут подогревать или охлаждать воду.Экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас рассказал, чем они опасны.Он считает, что такая техника является средой, в которой размножаются бактерии, которые приводят к желудочно-кишечным расстройствам.Эксперт убежден, что если говорить о теплой воде, то высокая температура вызывает размножение бактерий. Речь идет о микробиологическом загрязнении, которое вызывает кишечно-желудочные расстройства.Как следствие этого – ослабление иммунитета, которое плохо сказывается на здоровье человека в целом.Чтобы уберечься от бактерий кулер нужно чистить не раз-два в год. А еженедельно – чистка и дезинфекция специальной сервисной службой. Только тогда может идти речь о безопасной системе подачи воды.Если говорить о воде, то для нее важен постоянный контроль и надзор.