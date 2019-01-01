Медики подсказали, какой овощ особенно полезен диабетикам

Исследователи обнаружили новый полезный эффект брокколи.Ученые определили, что брокколи содержит ингредиент, который способен помочь людям с диабетом.Ученые обнаружили, что сульфорафан, содержащийся в крестоцветных овощах, в частности, брокколи, помог снизить уровень глюкозы в крови больных диабетом животных.Мы наблюдали снижение глюкозы примерно на 10 процентов, что является достаточным для уменьшения осложнений в глазах, почках и крови, – заявил один из исследователей, профессор Андерс Розенгрен, из Центра диабета Университета Лунда в Швеции.Чтобы подтвердить предположение, шведские ученые провели эксперимент с участием 97 пациентов с диабетом второго типа.В течение 12 недель они употребляли концентрированный экстракт ростков брокколи в таблетках. В результате у участников при анализе крови натощак наблюдалось снижение уровня глюкозы. Пациенты отметили снижение уровня сахара на 10%.Как отметил Розенгрен, такого эффекта достаточно, чтобы у пациентов уменьшились проблемы со зрением и почками.«Сейчас важно сделать так, чтобы экстракты брокколи были доступны для производства в качестве функциональной пищи», – добавил профессор.