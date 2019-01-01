Диетологи назвали алкогольный напиток, помогающий похудеть
Американские ученые 13 лет исследовали действие вина на женский организм, оказалось, употребление этого алкогольного напитка перед сном помогает худеть.
В эксперименте принимали участие 20 тысяч женщин. Те, кто выпивал 100 мл красного вина перед сном, дольше сохраняли стройную фигуру, чем те, кто не пил вообще.
Аналогичный эксперимент провели и на грызунах. Правда, вместо вина они ели экстракт ресвератрола (вещество в кожуре красного винограда). Грызуны также худели.
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Добавил stulout в категорию Гастроэнтерология
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