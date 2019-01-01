Диетологи назвали алкогольный напиток, помогающий похудеть

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В эксперименте принимали участие 20 тысяч женщин.Американские ученые 13 лет исследовали действие вина на женский организм, оказалось, употребление этого алкогольного напитка перед сном помогает худеть.В эксперименте принимали участие 20 тысяч женщин. Те, кто выпивал 100 мл красного вина перед сном, дольше сохраняли стройную фигуру, чем те, кто не пил вообще.Аналогичный эксперимент провели и на грызунах. Правда, вместо вина они ели экстракт ресвератрола (вещество в кожуре красного винограда). Грызуны также худели.