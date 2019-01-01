Медики назвали напитки, повышающие упругость кожи

7 лучших напитков с эффектом омоложения.Научные специалисты назвали несколько лучших напитков, употребление которых активизирует физиологические процессы организма, способствующие его омоложению.Напиток первый: зеленый чай. Этот напиток – лучший источник антиоксидантов, препятствующих образованию свободных радикалов в организме и предотвращающих их разрушающее воздействие. Повреждая клетки организма, свободные радикалы становятся причиной рака и сердечно-сосудистых болезней. Также подобное повреждение дает эффект ускоренного старения.Напиток второй: каркадэ. Чай каркаде совсем не напрасно оказался в ряду лучших напитков для омоложения. Он отличается высокой концентрацией веществ антоцианов, которые обеспечивают антивозрастной эффект – главным образом, тем, что снижают воспалительные процессы в организме.Напиток третий: кофе. Его главный компонент кофеин обладает свойством блокировать определенные сигнальные пути в клетках нашего организма – эта блокировка обеспечивает защиту нервной системы от возникновения нейродегенеративных заболеваний.Напиток четвертый: какао. Этот напиток также способствует омоложению, поскольку обеспечивает эффект защиты от старящих заболеваний, связанных с угнетением когнитивной функции мозга. Какао тормозит процессы ухудшения памяти и концентрации, улучшает мыслительные способности в пожилом возрасте.Напиток пятый: томатный сок. Он богат ликопином -каротиноидом, предшественником витамина А. Эффект ликопина связывают с противораковыми свойствами. Кроме того, благодаря этому веществу улучшается состояние кожи, омолаживается внешний вид.Напиток шестой: отвар шиповника. Это кладезь витамина С, который повышает иммунитет и защищает от развития опасных возрастных заболеваний, прежде всего - онкологических.Напиток седьмой: красное вино. Его употребление дает эффект омоложения за счет действия вещества ресвератрола, которое содержится в кожуре винограда. Ресвератрол укрепляет стенки сосудов и улучшает состояние крови, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает бороться с возрастными болезнями.