Врачи объяснили, действительно ли шампанское полезно для сердца

Опасно употреблять шампанское на голодный желудок.Повседневный рацион питания обязательно должен учитывать состояние организма, потому что даже полезные, на первый взгляд, продукты могут оказаться вредными для сердца.Для поддержания ослабленной сердечной мышцы специалисты посоветовали отказаться от некоторых продуктов совсем.В частности, во избежание вреда для сердечно-сосудистой системы, ученые рекомендуют сократить потребление красной или любой другой рыбьей икры, пива и шампанского, колбас, особенно копченых, паштетов в консервах, тортов и пирожных, сдобы и твердых сыров с высоким процентом жира.Указанные продукты содержат так называемые «скрытые жиры», а также много соли, сахара, углекислый газ, усилители вкуса, консерванты и другие ингредиенты, как бы «засоряющие» собой артерии. В результате артерии сужаются, а кровяное давление вырастает, что проводит к развитию гипертонии.В свою очередь, гипертоническая болезнь опасна тем, что рано или поздно провоцирует возникновение других проблем с сердцем и сосудами. Диетологи напоминают, что, питаясь «опасными» продуктами, человек рискует однажды угодить в больницу с внезапным сердечным приступом.