Медики назвали неизвестную ранее причину ожирения

Эксперты объяснили, как недостаток сна влияет на аппетит.Нехватка сна активизирует зоны мозга, связанные с аппетитом. Происходит и позыв к так называемому комфортному питанию.За это отвечает амигдала, она провоцирует употребление фастфуда для получения положительных эмоций, что может привести к ожирению.При недостатке сна наблюдается рост гормонов, провоцирующих повышение аппетита. Нарушение режима питания на фоне повышенной усталости способно привести к увеличению веса тела. Выводы учёных основываются на наблюдениях. Люди не высыпались, в их организме накапливалась усталость. Это спровоцировало рост гормонов в зоне комфортного питания. Активизировались специфические сегменты головного мозга, что заставляло пациентов тратить больше денег на еду быстрого приготовления. Учёные указывают на фастфуд и другие продукты питания из категории «пустых калорий».Мозг сам провоцирует излишнее количество употребляемой еды. Зона органа под названием амигдала поощряет приём пищи в состоянии стресса. Гипоталамус в свою очередь осуществляет контроль над аппетитом.