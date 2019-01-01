Медики разработали два суперантибиотика

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Бактерии становятся сильнее обычных антибиотиков.В США разработали новый метод синтеза антибиотиков. Использование специального катализатора позволит поставить на поток производство природных антибиотиков тиопептидов.Важная особенность технологии - отсутствие токсичных отходов.Устойчивые к антибиотикам бактерии ежегодно поражают более 2 млн человек по всему миру. Только в США и Европе они ответственны примерно за 50?000 смертей в год. Разработка новых видов антибиотиков становится для человечества фактором выживания.Исследователи из Колорадского университета в Боулдере обратили внимание на природные антибиотики тиопептиды. В ряде экспериментов эти вещества уже показали свою эффективность против некоторых видов резистентных бактерий. Однако структурное разнообразие тиопептидов затрудняет масштабный синтез этих молекул.Команда решила эту проблему. Как сообщает EurekAlert, ученые создали новый катализатор, который стимулирует синтез тиопептидов. С его помощью можно в промышленных масштабах производить антибиотики широкого профиля, такие как микрококцин P1 и тиоциллин 1.Исследователи особо подчеркивают экологическую чистоту технологии. Единственный побочный продукт синтеза с использованием нового катализатора - вода. В дальнейших исследованиях команда планирует модифицировать молекулы тиопептдов, чтобы увеличить их эффективность. На клинические испытания новых антибиотиков могут уйти годы, однако это необходимая работа в условиях кризиса резистентности болезнетворных бактерий к обычным антибиотикам.