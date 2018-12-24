Врачи рассказали, стоит ли полностью отказываться от сливочного масла

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Супрун рассказала о пользе и вреде сливочного масла.Сливочное масло очень полезный продукт для организма человека, однако, чрезмерное его потребление может вызвать развитие сердечно-сосудистых болезней."Чрезмерное потребление масла может повредить, поскольку содержит много холестерина. Следует помнить, что в масле действительно много насыщенных жиров: в 100 граммах масла насыщенных жиров в среднем половина - 50 г (для масла жирностью 81%), а это - двойная дневная норма для нашего организма. Чем меньше жирность масла, тем меньше жира в нем вообще, а соответственно и насыщенных жиров. В то же время в таком же количестве масла более 700 калорий, также составляет почти треть потребности в калориях человека, умеренно движется. Кроме того, в масле довольно много холестерина - в 100 граммах - 250 мг ", - отметила Супрун.Она напомнила, что употребление чрезмерного количества животных насыщенных жиров обусловливает развитие сердечно-сосудистых болезней."Особенно это касается людей старшего возраста. Поэтому стоит разумно ограничивать себя в потреблении животных жиров, и в том же числе и масла, а также следить за уровнем холестерина. За день нам советуют потреблять не больше, чем 20-30 граммов насыщенных жиров. Американская ассоциация сердца рекомендует уменьшить это количество до 13 граммов (при рационе 2000 кал в сутки) ", - подчеркнула Супрун.В то же время она подчеркнула, что сливочное масло - это продукт необходимый для организма человека."Масло важный и полезный продукт и не нужно отказывать себе в удовольствии съесть кусок свежего хлеба с маслом. В нем много питательных веществ, калорий, жиров, а также и витаминов А, К, Е, улучшает всасывание жирорастворимых витаминов А, Е, D, а ненасыщенные жирные кислоты, которые есть в масле, хорошо влияют на состояние сосудов ", - пишет Супрун .Она также отметила, что маргарин не является молочным продуктом."Маргарин - это гидрогенизированные растительные масла в сочетании с красителями и ароматизаторами. Главная опасность маргарина заключается в высоком содержании в нем трансжиров - до 50%, которые наш организм не в состоянии переварить ", - подчеркнула Супрун.