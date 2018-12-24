Диетологи объяснили, нужно ли считать калории при похудении
Известный врач-диетолог Альбина Комиссарова регулярно делится со своими подписчиками в Instagram полезной информацией и советами о питании и похудении.
На этот раз она решила разобраться, стоит ли с целью сбросить лишний вес начинать строго считать калории всего съеденного.
По мнению Комиссаровой, этого делать не нужно, поскольку может привести к обратному результату.
"Настал тот день, который, надеюсь, ответит на все ваши вопросы касательно калорий, бжу и тд. Мы знаем, чтобы худеть, нужно больше тратить, чем потреблять. Однако здесь возникают недопонимания: я ем 500 калорий и потом хожу 2 часа на дорожке, а значит, я худею.
Энергетические нужды организма складываются из:
-основного обмена веществ(обеспечение жизнедеятельности: дыхание, обменные процессы и тд)
-физической активности
-энергии на переваривание пищи.
Рассчитать свою суточную калорийность сегодня не проблема: интернет переполнен формулами и калькуляторами. Однако рассчет этот ОЧЕНЬ не точен, потому что:
мы все разные: соотношение жировой и мышечной ткани не учитывается
в разные дни мы имеем разный уровень физической активности
мы можем заболеть, в конце концов
Запомните, диеты на 800,1000 калорий - это путь к замедлению обмена веществ и набору веса в будущем. Что касается количества бжу, мы знаем, что белка должно быть 10-20%, жиров 20-35%, углеводов 40-65% (The National Academy of Medicine)", - пишет диетолог.
Диетолог рассказала, почему не надо считать калорииФото: pixabay.com
Она назвала и другие причины негативного влияния этого метода, а также рассказала, как же нужно действовать.
"И вроде все просто, но что получилось:
постоянный подсчет и взвешивание продуктов приводит к низкой приверженности пациентов
зацикленность на калориях, бжу, приводит к орторексии
человек делает упор не на качество, а на количество продуктов, что в корне неверно
и самое важное для меня, НЕ ФОРМИРУЕТ ПРАВИЛЬНОЕ ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ, скорее формирует ограничительное.
Мы должны сами научиться выбирать те продукты, которые:
мы любим
хорошего качества и полезны для здоровья
есть в доступности
Вопрос: А как же тогда считать порции? Ответ на этот вопрос давно придумали Европейские и Американские ассоциации диетологов:
с помощью ладони/кулака/чашки/ложек, что очень удобно
с помощью деления тарелки на 4 части", - сообщила Альбина.
Она выразила надежду, что больше и больше людей перестанут считать калории в надежде похудеть.
"Все просто! И никакого подсчета калорий и БЖУ, я давно отказалась от этого подхода, и надеюсь, что многие также к этому придут. Успешно ли это? ОЧЕНЬ! А самое важное - это свобода от пищевой зависимости", - подытожила Комиссарова.
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