Диетологи объяснили, нужно ли считать калории при похудении

Диеты с ограничением количества калорий ведут к набору веса в будущем.Известный врач-диетолог Альбина Комиссарова регулярно делится со своими подписчиками в Instagram полезной информацией и советами о питании и похудении.На этот раз она решила разобраться, стоит ли с целью сбросить лишний вес начинать строго считать калории всего съеденного.По мнению Комиссаровой, этого делать не нужно, поскольку может привести к обратному результату."Настал тот день, который, надеюсь, ответит на все ваши вопросы касательно калорий, бжу и тд. Мы знаем, чтобы худеть, нужно больше тратить, чем потреблять. Однако здесь возникают недопонимания: я ем 500 калорий и потом хожу 2 часа на дорожке, а значит, я худею.Энергетические нужды организма складываются из:-основного обмена веществ(обеспечение жизнедеятельности: дыхание, обменные процессы и тд)-физической активности-энергии на переваривание пищи.Рассчитать свою суточную калорийность сегодня не проблема: интернет переполнен формулами и калькуляторами. Однако рассчет этот ОЧЕНЬ не точен, потому что:мы все разные: соотношение жировой и мышечной ткани не учитываетсяв разные дни мы имеем разный уровень физической активностимы можем заболеть, в конце концовЗапомните, диеты на 800,1000 калорий - это путь к замедлению обмена веществ и набору веса в будущем. Что касается количества бжу, мы знаем, что белка должно быть 10-20%, жиров 20-35%, углеводов 40-65% (The National Academy of Medicine)", - пишет диетолог.Диетолог рассказала, почему не надо считать калорииФото: pixabay.comОна назвала и другие причины негативного влияния этого метода, а также рассказала, как же нужно действовать."И вроде все просто, но что получилось:постоянный подсчет и взвешивание продуктов приводит к низкой приверженности пациентовзацикленность на калориях, бжу, приводит к орторексиичеловек делает упор не на качество, а на количество продуктов, что в корне невернои самое важное для меня, НЕ ФОРМИРУЕТ ПРАВИЛЬНОЕ ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ, скорее формирует ограничительное.Мы должны сами научиться выбирать те продукты, которые:мы любимхорошего качества и полезны для здоровьяесть в доступностиВопрос: А как же тогда считать порции? Ответ на этот вопрос давно придумали Европейские и Американские ассоциации диетологов:с помощью ладони/кулака/чашки/ложек, что очень удобнос помощью деления тарелки на 4 части", - сообщила Альбина.Она выразила надежду, что больше и больше людей перестанут считать калории в надежде похудеть."Все просто! И никакого подсчета калорий и БЖУ, я давно отказалась от этого подхода, и надеюсь, что многие также к этому придут. Успешно ли это? ОЧЕНЬ! А самое важное - это свобода от пищевой зависимости", - подытожила Комиссарова.