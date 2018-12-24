Как составить новогоднее меню
Не более двух главных блюд. Диетолог рекомендует для новогоднего меню оставить два традиционных любимых блюда. Все остальное можно сделать из овощей.
«Постарайтесь не делать много микс-салатов и вообще много сытных блюд»,- сказала эксперт.
Уменьшить калорийность оливье и селедки под «шубой». Чтобы снизить калорийность оливье и «шубы», майонез стоит приготовить самостоятельно, селедку предпочесть малосольную, для оливье порезать куриную грудку, а не колбасу.
Отказаться от фруктов. По словам Анны Макаровой, в новогоднем меню лучше пусть не будет никаких фруктов, включая мандарины. Они станут излишеством в сочетании с салатами.
«В этот день гликогеновые запасы печени будут заполнены, и вся фруктоза пойдет на формирование жира. Поэтому есть фрукты не нужно», - пояснила диетолог.
Начинать с овощей. Приступая к новогоднему застолью, лучше начать трапезу с сырых овощей - их клетчатка быстро обеспечит чувство насыщения, подстрахует от переедания.
Маленькие порции. Кладите в тарелку только небольшое количество пищи, смакуйте ее, разговаривайте, вставайте из-за стола. Маленькие порции и подвижность – отличный способ не набрать лишнего.
Один вид спиртного. В личном новогоднем меню диетолог советует отдать предпочтение только одному виду спиртного, лучше наименее калорийному.
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