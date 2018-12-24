Назван фрукт, который может защитить от рака молочной железы

Опухолевые клетки чувствительны к действию полифенолов в данном фрукте.

Сотрудники Техасского университета стали авторами комплексных исследований, показавших, что плоды манго способны стать эффективным средством для предотвращения рака молочной железы.

Оказалось, что опухолевые клетки чувствительны к действию полифенолов в данном фрукте.

Научные работники изучали противовоспалительные свойства полифенолов, содержащихся в манго. Проведя ряд испытаний на мышах, исследователи установили: полифенолы манго способны снижать интенсивность пролиферации – процесса разрастания ткани путем деления клеток. При этом особенно ощутимо полифенольные соединения влияли именно на пораженные раком участки.

«При концентрации 5 мкг/мл GAE полифенолы манго привели к снижению пролиферации клеток рака молочной железы примерно на 90%. В то время, как пролиферации образцов нераковых клеток составили только 20%», - сообщили авторы проекта.

Специалисты рекомендуют есть манго не только как вкусный экзотический фрукт, но и как очень полезный для здоровья продукт, предотвращающий возникновение злокачественных новообразований в молочной железе.

Напомним, ранее манго во время исследований проявлял полезный эффект как жиросжигающий компонент.
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