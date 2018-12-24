Врачи подсказали, какой алкогольный напиток замедляет старение мозга

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Такое полезное свойство есть и у чая.Специалисты из Тель-Авивского университета провели исследование, которое показало, что в состав чая и красного вина входят соединения, которые могут блокировать образование токсичных метаболитов, вызывающих серьезные нарушения психики и развития нервной системы в целом.Исследователи из Израиля занимались изучением свойств соединений, которые содержатся в зеленом чае эпигаллокатехин галлата (EGCG) и дубильной кислоты (содержится в красном вине). Они протестовали влияние этих веществ на трех метаболитов, связанные с тремя врожденными метаболическими заболеваниями: кумулятивным тирозином, аденин и фенилаланином.По словам исследователей, эти метаболиты серьезно влияют на развитие нейродегенеративных нарушений: когда они накапливаются, то запускают в действие механизмы формирования амилоидных структур, наподобие тех, что можно встретить при болезни Паркинсона и Альцгеймера. Соединения, входящие в состав зеленого чая и красного вина эффективно блокируют процессы образования токсичных амилоидных структур.Накопление метаболитов может вызвать серьезные нарушения. Но для лечения некоторых худших болезней природа сама создает для человека прекрасное лекарство для лечения, - сказали ученые, проводившие исследования.