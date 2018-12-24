Медики назвали разновидности рака, вызываемые сахаром
Исследователи из Калифорнийского университета во главе с профессором Дори Аполлонио проинформировали, что именно сахар может являться самым большим врагом для здоровья человека.
Помимо сахарного диабета, повышенного кровяного давления, болезни печени и ожирения, сахар также может является опасным канцерогеном, который вызывает рак.
Ученые провели исследования на мышах и выяснили, что у тех грызунов, которые регулярно употребляли сахар, позже диагностировали онкологию.
Исследователи считают, что сахар может быть причиной трёх видов рака, а именно рака матки, молочной железы и толстой кишки. Поэтому врачи рекомендуют людям употреблять сахар в небольших количествах.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил kruzka в категорию Онкология
Добавить комментарий